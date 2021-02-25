Автобус с пассажирами на сутки застрял в снегу в Челябинской области

В Челябинской области, автобус, перевозивший пассажиров с горнолыжного курорта в Тюмень, на сутки застрял в пурге.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию регионального ГИБДД, тяжелая машина, в которой среди пассажиров было шесть детей, увязла в снегу на 102 километре федеральной автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Сообщение об этом пришло около трех часов ночи. С помощью спецтехники, которая расчищала дорогу, до туристов удалось добраться только на следующий день.

Автобус вытащили из снежной ловушки. После чего в сопровождении полицейских машина уехала в ближайшее село Степное Пластовского района. Там людей накормили и устроили на ночлег.