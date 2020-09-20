Авто для перевозки инвалидов освободили от НДС

«Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС)», — говорится в тексте постановления.

Освобождение от налога на добавленную стоимость позволит снизить стоимость таких машин и увеличить их количество в регионах.

Речь идет о специально оборудованных легковых авто, которые оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, а также средствами безопасности и оповещения. Причем в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть сделаны соответствующие записи.

В перечне медицинских товаров, не облагаемых НДС, также числятся важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов. В список также попали медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

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