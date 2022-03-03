Авиакомпания S7 сократила количество рейсов за границу

Российская авиакомпания S7 отменит целый ряд рейсов за границу в связи с ограничениями, которые коснулись полетной программы. В компании отметили, что о полном закрытии международных полетов речи не идет. Об этом сообщил ТАСС.

Перевозчик пока не сообщил, об отмене каких рейсов идет речь и войдут ли туда полеты в страны СНГ.

«S7 Airlines вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям. Так, например, завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — заявили в авиакомпании.

Ранее перевозчик объявил, что прекращает летать в страны Европы в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза в качестве санкций против России за спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ Росавиация запретила использовать воздушное пространство России перевозчикам из 36 стран.