Транспорт 15 декабря 2022, 23:17 Авиакомпания iFly перенесла вылет рейсов в Египет еще на сутки Перевозчик iFly перенес рейсы в Египет до 16 декабря для выполнения требований Росавиации "ВКонтакте"

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Пассажирам трех рейсов в Египет авиакомпании iFly придется дожидаться отправления до ближайшей пятницы, 16 декабря. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, время нужно согласования смены маршрута с Росавиацией и пролета в воздушном пространстве Сирии.

Ведомство уже рекомендовало перевозчику воспользоваться рейсами других авиакомпаний. Также в Росавиации уточнили, что воздушное пространство Сирии считается опасным для пролета гражданских воздушных судов.

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Проблемы у российского перевозчика iFly возникли после отказа властей Иордании пропускать самолеты без выпущенной в Лондоне страховки. Для решения этого вопроса авиакомпания начала искать альтернативные маршруты.

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В пресс-службе iFly заявили, что сейчас готовят необходимые документы для выполнения требований о безопасности маршрута, согласно рекомендациям из документов Международной организации гражданской авиации ICAO для полета через воздушное пространство Сирии.