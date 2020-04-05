Алтай приостановил авиасообщение с Москвой

Самолеты пока не будут летать из Республики Алтай в Москву и обратно. Авиасообщение между регионом и столицей приостановили из-за коронавируса.

«С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания „Победа“, с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции», — приводит региональный оперштаб слова главы региона Олега Хорохордина.

«Победа» приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля. На Алтае медики не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с распространением нового вируса из Китая. В России приняли все необходимые меры безопасности. Власти большинства регионов РФ ввели режим жесткой самоизоляции и запретили людям без уважительной причины выходить на улицу. Чтобы сдержать распространение инфекции, президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. По последним данным, коронавирусом в стране заразился 4731 человек.