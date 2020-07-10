Аэропорты Москвы объявили о готовности к возобновлению зарубежных рейсов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово заявили о готовности к возобновлению международных рейсов.

«Международный аэропорт Шереметьево готов к возобновлению обслуживания международных перевозок с 15 июля», — сообщила РИА «Новости» директор по связям с общественностью этой воздушной гавани Анна Захаренкова.

Аэропорт Внуково был готов снова начать полеты за границу еще с 1 июня, заявила агентству пресс-секретарь аэроузла Оксана Соколова.

Аэропорт Домодедово направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сказали в пресс-службе воздушной гавани.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что страна с 15 июля начнет переговоры с другими государствами относительно возможности открытия международного авиасообщения.

Она пояснила, что Россия готова возобновить полеты только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения возбудителя не превышает единицы. При этом среднесуточный прирост не должен превышать 1%.