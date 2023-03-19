Транспорт 19 марта 2023, 21:47 Аэропорт Сочи выполнил 98 рейсов после массовой отмены Международный аэропорт Сочи выполнил 98 рейсов за период улучшения погоды Pxhere

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Международный аэропорт Сочи продолжает обслуживать воздушные суда в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В воздушной гавани воспользовались улучшившимися погодными условиями с 11:00 до 19:00. За это время аэропорт смог обслужить 98 рейсов, из них 65 на прилет и 33 на вылет.

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В Сочи прибыли самолеты, которые до этого ушли на запасные аэродромы из-за тумана и плохой видимости.

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«В связи с улучшением погодных условий, аэропорт Сочи продолжает обслуживать воздушные суда», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что все службы переведены в усиленный режим. Справочную информацию можно получить на информационных стойках, в каждом секторе терминала установлены питьевые фонтанчики, а также кулеры с чистой водой.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» выполнит в воскресенье, 19 марта, часть отмененных из-за сильного тумана и низкой облачности рейсов из Сочи для вывоза пассажиров. В списке указывались шесть рейсов: три — в Москву, по одному — в Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург.