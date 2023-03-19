Транспорт 19 марта 2023, 13:50 «Аэрофлот» выполнит часть ранее отмененных рейсов из Сочи «Аэрофлот» выполнит часть рейсов из Сочи в связи с временным улучшением погоды РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» выполнит в воскресенье, 19 марта, часть ранее отмененных рейсов из-за сильного тумана и низкой облачности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с временным улучшением погодных условий „Аэрофлот“ выполнит часть рейсов из Сочи для вывоза пассажиров», — отметили в компании.

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В перечне значатся шесть рейсов: три — в Москву, по одному — в Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург. Планируется, что ближайший самолет в столицу вылетит из Адлера в 14:30.

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В пресс-службе сочинской мэрии рассказали, что аэропорт курорта продолжает работать по фактической погоде, так как туман сохраняется.

«В аэропорту Сочи все службы переведены в усиленный режим, на информационных стойках можно получить справочную информацию», — рассказали в администрации.

В каждом секторе терминала воздушной гавани установили питьевые фонтанчики и кулеры с чистой водой. Кроме того, оборудовали дополнительные места для сидения в терминале и на привокзальной площади.

Аэропорт Сочи уже начал принимать задержанные из-за тумана рейсы.