Транспорт 13 апреля 2024, 18:56 Аэропорт Иваново отменил все рейсы Аэропорт Иваново приостановил работу из-за обновления сертификата на аэродром РИА «Новости»

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Аэропорт в Иванове временно приостановил деятельность из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Уважаемые партнеры и пассажиры аэропорта Иваново! Сообщаем вам, что с 13 апреля мы приостанавливаем работу в связи с необходимостью обновить сертификат», — заявили в пресс-службе.

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В аэропорту подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации.

«Его обновление нужно для обеспечения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров. Купившим билеты гражданам необходимо обратиться к перевозчикам для возврата средств. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в воздушной гавани.

Ранее министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. При этом на совместные с Минобороны аэродромы это требование не распространяется.