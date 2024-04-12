Общество 12 апреля 2024, 10:57 Меры по защите аэропортов от атак дронов поручили усилить в России РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА РИА «Новости»

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Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от нападений беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил РБК.

По информации источника, речь идет о 50 воздушных гаванях, которые относятся к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры. Именно на них есть наибольший риск от атак дронов или внешнего воздействия. При этом поручение не коснется аэродромов совместного базирования с министерством обороны.

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В частности, аэропорты призвали научиться определять модели дронов, запускать меры по их нейтрализации. По предварительным данным, ответственными за выполнение поручения станут подразделения транспортной безопасности, а не операторы аэропортов.

В начале апреля аэропорт «Гагарин» в Саратове вводил временные ограничения на полеты самолетов из-за атаки беспилотника.