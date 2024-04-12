12 апреля 2024, 10:57
Меры по защите аэропортов от атак дронов поручили усилить в России
РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА
Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от нападений беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил РБК.
По информации источника, речь идет о 50 воздушных гаванях, которые относятся к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры. Именно на них есть наибольший риск от атак дронов или внешнего воздействия. При этом поручение не коснется аэродромов совместного базирования с министерством обороны.
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В частности, аэропорты призвали научиться определять модели дронов, запускать меры по их нейтрализации. По предварительным данным, ответственными за выполнение поручения станут подразделения транспортной безопасности, а не операторы аэропортов.
В начале апреля аэропорт «Гагарин» в Саратове вводил временные ограничения на полеты самолетов из-за атаки беспилотника.
Беспилотники
Россия
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