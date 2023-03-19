Транспорт 19 марта 2023, 11:56 Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы Компания «Аэродинамика»: аэропорт Сочи принял первые 4 рейса, задержанные из-за тумана РИА «Новости»

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В районе аэропорта Сочи улучшилась видимость, туман рассеялся. Воздушная гавань уже приняла четыре рейса. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», под управлением которой находятся аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара.

«С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего времени они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация», — отметили в компании.

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В пресс-службе авиакомпании «Россия» подчеркнули, что сделали все возможное для размещения пассажиров задержанных рейсов в гостиницах города-курорта. Им предоставили питание и прохладительные напитки. Пассажиры на запасных аэродромах находятся в аэропортах, самолеты готовятся к вылету.

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Авиакомпания внесла корректировки в расписание рейсов из Дубая, Стамбул, Шарм-эш-Шейха, Санкт-Петербурга и других.

Рейсы в Сочи отменяли и переносили из-за низкой облачности.