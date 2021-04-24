«Аэрофлот» вернет деньги за билеты из-за локдауна на Кипре

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешит пассажирам изменить дату вылета или вернет деньги без штрафов из-за того, что Кипр ввел локдаун. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«„Аэрофлот“ в связи с введением властями Кипра локдауна в стране с 26 апреля 2021 года вносит изменение в порядок возврата и обмена авиабилетов для пассажиров, которые примут для себя решение отказаться от полета или изменить дату путешествия», — говорится в сообщении.

Пассажирам с билетами по маршруту Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года предложили на выбор два варианта. Они могут изменить дату вылета на новое число до конца 2021 года, причем разница в тарифах не будет приниматься во внимание, сотрудники не будут брать деньги за переоформление. Также руководство авиакомпании предложило клиентам сдать билет, штрафы за это не вводятся.

Власти Кипра объявили о введении жесткого карантина с понедельника, 26 апреля. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час, все развлекательные заведения закроются, запрещены любые частные и общественные мероприятия. Исключение сделали для пасхального воскресенья, которое в 2021 году выпадает на 2 мая. Разрешается только один выход из дома по СМС. Локдаун введут из-за роста случаев заражения коронавирусом. Карантин продлится до полуночи 9 мая.