Кипр устроит жесткий карантин с 26 апреля

Власти Кипра объявили о вводе жесткого карантина с понедельника, 26 апреля. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час, все развлекательные заведения закрываются, говорится в постановлении правительства республики.

Локдаун вводят из-за роста случаев заражения коронавирусом. Карантин продлится с пяти утра 26 апреля до полуночи 9 мая.

Во время комендантского часа разрешаются поездки на работу, а также обращения в больницу. Если ночью понадобилось выйти из дома с другими целями, нужно будет получить разрешение по СМС.

В период карантина запрещены любые частные и общественные мероприятия. Исключение сделано для пасхального воскресенья, которое в этом году выпадает на 2 мая. В этот день можно будет собраться в компанию не более десяти человек.

Столько же смогут прийти на свадьбу, похороны или крещение в другие дни.

Непродовольственные магазины, развлекательные заведения, кинотеатры и салоны красоты приостановят работу. Кафе и ресторанам разрешили работать навынос и доставлять заказы.

Госкомпании переведут на работу из дома каждого пятого сотрудника. Одновременно для борьбы с инфекцией на Кипре решили ускорить темпы вакцинации.