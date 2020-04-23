«Аэрофлот» сократит полеты по России в мае

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» решила с 1 мая сократить рейсы по России. На этот шаг перевозчик пошел из-за уменьшения спроса.

Он, в свою очередь, вызван ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сказано на сайте «Аэрофлота». Пассажиры отмененных рейсов могут перенести полеты на другие даты.

«Проверить статус бронирования можно на сайте «Аэрофлота» в разделе «Управление бронированием», — заявили в компании.

На портале перевозчика опубликована таблица, с количеством минимальных рейсов из Москвы в разных города России. Например, в Петербург самолеты будут летать не менее 42 раз в неделю. Всего в списке 53 города. Что касается полетов за границу, то они временно прекращены в целях борьбы с пандемией. Исключение составляют правительственные или эвакуационные рейсы.

Ранее из снижения пассажиропотока РЖД внесла коррективы в свое расписание. Часть поездов временно отменили.

За последние сутки зарегистрировали 4774 новых случаев заражения коронавирусом в 81 российском регионе. Общее число заболевших в стране выросло до 62 773. Жертвами 2019-nCoV стали 555 человек, 4891 выздоровели.