РЖД отменили 53 поезда на праздники и 76 поездов на лето

РЖД отменили 76 дополнительных рейсов дальнего следования, которые обычно вводятся в расписание в нагруженный летний сезон, а также 53 дополнительных поезда на праздники в мае.

Изменения в расписании обусловлены мерами для сдерживания коронавируса нового типа, указано на сайте Российских железных дорог.

В основном изменения коснулись внутренних рейсов. С обновленным расписанием и порядком возврата билетов можно ознакомиться также на сайте РЖД.

По данным агентства «Интерфакс», с 21 марта этого года пассажиропоток на железных дорогах снизился на 80% по сравнению с данными прошлого года, а продажи билетов на май–июнь упали на 60%.

Ранее сообщалось, что в российских поездах будут продавать меньше билетов, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами. В купе теперь смогут находиться только два человека, меньше мест станет и в плацкарте.