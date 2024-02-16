Транспорт 16 февраля 2024, 20:55 «Аэрофлот» сохранил еще семь взятых в лизинг иностранных самолетов «Аэрофлот» договорился с иностранными лизинговыми компаниями по семи самолетам РИА «Новости»

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Взятые в лизинг у двух зарубежных компаний семь самолетов останутся в распоряжении «Аэрофлота». Сделки с бывшими владельцами заключили в конце 2023 года, 16 февраля завершились технические этапы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что заключенные контракты предусматривают отказ лизингодателей от требований как по ранее заключенным договорам в отношении воздушных судов, так и по страховым полисам, выданным российскими компаниями.

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Новым собственником самолетов стало ООО «Страховая компания „НСК“», которая выплатила необходимые суммы урегулирования.

«Аэрофлот» продолжит переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями воздушных судов.

Взятые российскими перевозчиком в лизинг у европейских компаний самолеты Airbus и Boeing находились под угрозой ареста из-за введенных в 2022 году санкций Евросоюза, которые касались авиационной и космической отраслей.

По предложению Минтранса, перевозчик начал выкупать взятые самолеты за счет кредита из Фонда национального благосостояния. Таким способом «Аэрофлот» сохранил несколько десятков иностранных воздушных судов.

В конце декабря «Коммерсант» сообщил, что средства из Фонда национального благосостояния для переоформления взятых в лизинг самолетов подошли к концу.

По данным издания, всего на эти цели выделили 300 миллиардов долларов, из которых большая часть средств пошла на выкуп 86 самолетов «Аэрофлота». Также удалось сохранить 45 воздушных судов авиакомпании S7 и 19 — «Уральских авиалиний».