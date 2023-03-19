Транспорт 19 марта 2023, 22:14 «Аэрофлот» направит в Сочи Boeing 777 для вывоза пассажиров в Москву «Аэрофлот» 20 марта направит в Сочи Boeing 777 для вывоза пассажиров в Москву РИА «Новости»

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«Аэрофлот» в понедельник, 20 марта, направит в Сочи Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза пассажиров в Москву. Об этом пресс-служба компании сообщила в официальном Telegram-канале.

«„Аэрофлот“ 20 марта выполнит рейсы для вывоза пассажиров рейсов, отмененных из-за неблагоприятных метеоусловий», — заявила пресс-служба.

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Об изменениях в расписании оповещают специалисты центра информации и бронирования.

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Также они занимаются перебронированием пассажиров, добавили в пресс-службе авиаперевозчика. Помимо этого пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения авиабилета.

В связи с улучшением погодных условий аэропорт Сочи с 11:00 до 19:00 воскресенья, 19 марта, обслужил 98 рейсов, из них 65 на прилет и 33 на вылет. Все самолеты, которые ранее из-за тумана и плохой видимости ушли на запасные аэродромы, сейчас прибыли в Сочи, отметили в пресс-службе воздушной гавани. Все службы аэропорта переведены в усиленный режим. Пассажиры могут получить справочную информацию на информационных стойках.