«Аэрофлот» будет облетать Афганистан

Самолеты «Аэрофлота» будут облетать Афганистан при выполнении рейсов в Дели и Бангкок. Об этом сообщили в самой авиакомпании.

По словам официального представителя компании Михаила Демина, полеты над этой страной будут остановлены до того момента, пока там не стабилизируется ситуация, сообщил РБК.

«Фактически ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — отметил Демин.

Сегодня решение облетать Афганистан также принял крупнейший германский авиаконцерн Lufthansa, в который входят Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

Также небо Афганистана объявили закрытым для себя United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates и другие перевозчики. Такое решение они приняли на основании предписания афганского управления гражданской авиации, его издали 16 августа.

Сейчас в аэропорту Кабула приостановлены все коммерческие рейсы. Воздушную гавань не покидают сотни людей, которые хотят уехать из страны после прихода к власти запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.