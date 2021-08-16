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    16 августа 2021, 16:46

    «Аэрофлот» будет облетать Афганистан

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Самолеты «Аэрофлота» будут облетать Афганистан при выполнении рейсов в Дели и Бангкок. Об этом сообщили в самой авиакомпании.

    «Аэрофлот» будет облетать Афганистан

    По словам официального представителя компании Михаила Демина, полеты над этой страной будут остановлены до того момента, пока там не стабилизируется ситуация, сообщил РБК.

    «Фактически ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — отметил Демин.

    Сегодня решение облетать Афганистан также принял крупнейший германский авиаконцерн Lufthansa, в который входят Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

    Также небо Афганистана объявили закрытым для себя United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates и другие перевозчики. Такое решение они приняли на основании предписания афганского управления гражданской авиации, его издали 16 августа.

    Сейчас в аэропорту Кабула приостановлены все коммерческие рейсы. Воздушную гавань не покидают сотни людей, которые хотят уехать из страны после прихода к власти запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.

    *Организация признана террористической и запрещена на территории России.