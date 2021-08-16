Lufthansa объявила о прекращении полетов над Афганистаном

Немецкий авиаконцерн Lufthansa и все его компании-участницы прекращают полеты над территорией Афганистана. Это временная мера, как долго она будет действовать, непонятно.

О приостановке полетов Lufthansa сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы.

«Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана», — отметили в авиаконцерне.

В группу компаний Lufthansa входят Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

Ранее воздушное пространство Афганистана отказались использовать United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates и другие перевозчики. Такое решение они приняли на основании предписания афганского управления гражданской авиации, изданного 16 августа, сообщало агентство Reuters.

Сейчас все коммерческие рейсы в кабульском аэропорту прекращены. Но воздушную гавань не покидают сотни местных жителей, которые хотят сбежать от нового режима.

Президент Афганистана подал в отставку и улетел из Кабула накануне. По последним данным, он находится в Ташкенте. Талибы* собираются в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. Боевики утверждают, что их главными целями было прекращение 20-летней войны в стране и поддержка независимости афганского народа.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.