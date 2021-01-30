Адвокат разъяснил, как возместить ущерб при возгорании автомобиля

Владельцу автомобиля в случае его возгорания нужно сразу вызывать пожарных и полицию. О том, как возместить ущерб в таком случае, рассказал адвокат AVG Legal Алексей Гавришев.

«У полицейских необходимо потребовать составления справки о пожаре, при этом стоит внимательно проследить, чтобы в ней были точно указаны реквизиты авто и все обстоятельства», — сообщил юрист.

Справку о пожаре после необходимо вновь направить в полицию, чтобы правоохранители провели расследование и установили ответственного. В случае, если авто застраховано, нужно обратиться к страховщикам, чтобы они провели независимое расследование. Компания должна возместить ущерб автовладельцу, а после этого потребовать компенсацию от виновника происшествия. Если страховки нет, владелец авто может потребовать компенсацию через суд, подав гражданский иск.

Если выяснится, что причиной возгорания стал заводской брак, это может стать основанием для подачи иска на производителя.

«В таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено», — сообщил Гавришев агентству «Прайм».

Водителям могут запретить ездить на летней резине в зимнее время. Соответствующие нововведения готовятся в МВД России к 1 июня.