14 июня перекроют центр Москвы для репетиции парада Победы
Вечером 14 июня в центре столицы будет ограничено движение транспорта из-за репетиции Парада Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте городского управления Госавтоинспекции.
Центр Москвы начнут перекрывать с 21:00 в воскресенье, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.
Будет заблокирована 1-я Тверская-Ямская улица и Тверская от улицы Гашека до Охотного ряда, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд от Воздвиженки до Петровки.
Репетицию была перенесена с 4 на 14 июня. Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что повторные репетиции парада также будут проходить в столице 17 и 18 июня. На 20 июня запланирован генеральный прогон.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что отмененный из-за пандемии парад в честь праздника Победы пройдет 24 июня.