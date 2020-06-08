    08 июня 2020, 21:05

    14 июня перекроют центр Москвы для репетиции парада Победы

    Александра Каширина

    Вечером 14 июня в центре столицы будет ограничено движение транспорта из-за репетиции Парада Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте городского управления Госавтоинспекции.
    14 июня перекроют центр Москвы для репетиции парада Победы

    Центр Москвы начнут перекрывать с 21:00 в воскресенье, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

    Будет заблокирована 1-я Тверская-Ямская улица и Тверская от улицы Гашека до Охотного ряда, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд от Воздвиженки до Петровки.

    Репетицию была перенесена с 4 на 14 июня. Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что повторные репетиции парада также будут проходить в столице 17 и 18 июня. На 20 июня запланирован генеральный прогон.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил, что отмененный из-за пандемии парад в честь праздника Победы пройдет 24 июня.