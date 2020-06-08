14 июня перекроют центр Москвы для репетиции парада Победы

Центр Москвы начнут перекрывать с 21:00 в воскресенье, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Будет заблокирована 1-я Тверская-Ямская улица и Тверская от улицы Гашека до Охотного ряда, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд от Воздвиженки до Петровки.

Репетицию была перенесена с 4 на 14 июня. Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что повторные репетиции парада также будут проходить в столице 17 и 18 июня. На 20 июня запланирован генеральный прогон.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что отмененный из-за пандемии парад в честь праздника Победы пройдет 24 июня.