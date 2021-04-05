Автоэксперт раскритиковал идею с новыми дорожными знаками

Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов обсудил с Общественной службой новостей предложение установить новые дорожные знаки, которые обяжут водителей снижать скорость при сложных погодных условиях.

По мнению специалиста, реализация этой инициативы не обезопасит автомобилистов, а лишь увеличит количество штрафов.

«Вся эта идея приведет к чудовищному возрастанию числу штрафов в России. Я прогнозирую, что количество их увеличится в 10 раз. И от этого не будет никакой защиты», — выразил уверенность Шкуматов.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов также усомнился в эффективности новых знаков.

«Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными», — обозначил он.