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    05 апреля 2021, 22:45

    Автоэксперт раскритиковал идею с новыми дорожными знаками

    Артур Блянихов

    Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов обсудил с Общественной службой новостей предложение установить новые дорожные знаки, которые обяжут водителей снижать скорость при сложных погодных условиях.

    Автоэксперт раскритиковал идею с новыми дорожными знаками

    По мнению специалиста, реализация этой инициативы не обезопасит автомобилистов, а лишь увеличит количество штрафов.

    «Вся эта идея приведет к чудовищному возрастанию числу штрафов в России. Я прогнозирую, что количество их увеличится в 10 раз. И от этого не будет никакой защиты», — выразил уверенность Шкуматов.

    Независимый автоэксперт Дмитрий Попов также усомнился в эффективности новых знаков.

    «Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными», — обозначил он.