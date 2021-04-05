Эксперты усомнились в эффективности новых дорожных знаков

Автоэксперты обсудили с ИА Ura.ru предложение установить новые дорожные знаки, которые обяжут водителей снижать скорость при сложных погодных условия.

Отмечается, что предложенная система динамических дорожных знаков устанавливает ограничение скорости 90 километров в час в плохую погоду и 110 километров в час — в хорошую.

«Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости», — объяснили авторы инициативы.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук заметил, что для многих регионов новые знаки неактуальны, в частности для Урала, поскольку там не бывает резких изменений погоды.

По его мнению, динамических знаки будут плохо обслуживаться на областных дорогах. Он добавил, что подобные системы хорошо проявляются в Соединенных Штатах и странах Европы.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов также усомнился в эффективности новых знаков.

«Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными», — выразил уверенность собеседник информагентства.