Звездный час мошенников. Как узнать обман в предложениях на «черную пятницу»

«Черная пятница» традиционно привлекает к себе внимание мошенников. Злоумышленники пользуются желанием людей купить товар по скидке и обманывают их. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как противостоять мошенническим схемам во время покупок.

Обман на скидках

«Черная пятница» — период скидок на товары и услуги, который стартует 25 ноября. К ежегодной акции готовятся покупатели, магазины и мошенники, пользующиеся желанием россиян сэкономить на покупках.

Маркетологи рассказывали, что в «черную пятницу» торговые сети играют на человеческой психологии. Люди считают, что момент больших скидок — это самое лучшее время для покупок, хотя зачастую цену снижают на залежавшийся на полках товар.

Торговые сети сами пытаются подловить покупателей. Сначала они резко завышают цены, а после заявляют о падении стоимости. Такое поведение бизнеса объяснятся банальным желанием извлечь чистую прибыль, но людям в «черную пятницу» начинает казаться, что они совершили выгодную покупку.

Защита перед покупкой

Одна из частых мошеннических схем перед «черной пятницей» — это создание фишинговых сайтов, которые не всегда легко отличить от оригиналов. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов напомнил «360», что в первую очередь нужно обратить внимание на адрес сайта, который будет отличаться от подлинника. Если же вы получили письмо с информацией о скидках и ссылкой на онлайн-магазин по почте или в SMS, то лучше не рисковать и не переходить по ней.

«Вместо этого сами заходите на сайт компании и вводите ссылку, тогда точно не попадете на фишинговый сайт», — уточнил эксперт.

Но иногда фишинговый сайт сделан довольно качественно и отличить от настоящего интернет-магазина его непросто. Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал, что выявить сайт-фальшивку можно на регистраторах доменов. Другое отличие мошеннического сайта от безопасного — сбор лишней информации.

Для получения скидки от настоящего интернет-магазина обычно достаточно телефона и адреса электронной почты. Если же у вас требуют номер банковской карты или домашний адрес, то, скорее всего, это мошенники Андрей Масалович.

Иногда мошенники не утруждают себя правилами русского языка и делают ошибки в объявлениях в интернете, что тоже должно насторожить пользователя.

Нередко к «черной пятнице» россияне получают сообщения о выгодном предложении от какого-либо банка. Впадать в эйфорию от хорошего кредитного предложения не стоит, вместо этого лучше перепроверить информацию. Александр Власов посоветовал зайти на сайт банка и поискать акцию. Если же найти скидку не удается, значит, предложение поступило от мошенников.

Проверка после покупки

Если же пользователь уже сделал импульсивный заказ на сомнительном сайте, то еще есть шанс сохранить деньги. «Почта России» напомнила, что перед оплатой стоит узнать, соответствует ли вес полученного товара заказу, а также проверить целостность упаковки. Если несоответствий много, то можно попросить сотрудника почты вскрыть упаковку до оплаты, написал «Прайм».

Другой признак мошенников — отправление посылок с пометкой «Возврату не подлежит» и оплатой наложенным платежом. Внимательно надо отнестись к требованиям по предоплате. Чтобы не попасть впросак, придется узнать трек-номер посылки и проверить отправку.

Для большей безопасности можно при оформлении получить услугу «Проверка комплектности». Она позволит посмотреть содержимое до его оплаты.