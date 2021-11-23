Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Задача покупателя в «черную пятницу» — купить по выгодной цене то, что действительно пригодится. Профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов рассказал Общественной службе новостей, как сэкономить во время распродаж и не попасться на удочку недобросовестных ритейлеров.

«Действительно, на самом деле в ситуации „черных пятниц“ всегда существуют два больших сегмента. Есть вполне ответственные, профессиональные, честные ритейлеры, которые продают товары со скидкой, но не всегда скидки реальные. Часто сначала завышают цену, чтобы потом снизить. В маркетинге есть такое понятие, как жизненная ценность покупателя. Основные затраты, механизмы бюджетирования в работе с клиентом — это привлечение его на первую и вторую покупку, чтобы потом клиент остался с магазином и привык в этот магазин приходить постоянно. Можно миллионы скидывать в рекламу, а можно их отдать нам в виде скидок», — пояснил Качалов.

Он добавил, что многие ритейлеры продают подделки, поэтому нужно внимательно изучать продавца и данные, которые он сообщает о себе.

«Их распознать очень легко. Первый фактор — история. Мы должны увидеть реальную историю реальной компании за 5-10 лет. Второй фактор — это реальный адрес, реальный телефон. Фейковые компании в лучшем случае публикуют мобильный телефон, при этом они никогда не пишут адрес», — рассказал эксперт.