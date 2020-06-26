В Тwittеr потребовали отправить «зверя в тюрьму». Россиянин признался в насилии над дочкой 1,5 лет, но суд его оправдал

На первое место по популярности в российском Twitter вышел хештег #зверявтюрьму. Пользователей возмутила история из Татарстана — отец признался в насилии над 1,5-годовалой дочерью, но суд его оправдал. Подробности этого дела в материале «360».

Изнасиловал полуторагодовалую дочь

22 июня «Вечерняя Казань» написала, что 27-летнего жителя Бугульмы, Республика Татарстан, отпустили из зала суда, сняв с него все обвинения. Его обвиняли в том, что в октябре 2019-го он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочки. Ей было 1,5 года.

Мужчина, отец троих детей, поссорился с супругой, после чего она ушла на работу, оставив его с детьми. Вечером он позвонил ей, чтобы рассказать, что у младшей 1,5-годовалой дочери началось сильное кровотечение, причем скорую вызывать он долго не хотел, написала «Вечерняя казань».

Приехавшие на место врачи срочно госпитализировали девочку, в больнице врач-гинеколог обнаружил у нее травмы, свидетельствующие об изнасиловании, ей потребовалась помощь хирурга.

Врачи передали информацию о случившемся в полицию, оттуда дело ушло в местный СК, было возбуждено уголовное дело по статье о совершении сексуального насилия в отношении малолетней.

«Просто психанул»

Мать девочки сама написала заявление в полицию, требуя, чтобы мужа привлекли к ответственности. Мужчину хотели поместить в следственный изолятор на время расследования, однако суд назначил ему домашний арест с запретом на общение с женой и детьми.

Позже оказалось, что он все же навещал семью, несмотря на предварительное решение суда. В итоге мать малышки на суде начала защищать супруга, отказавшись от обвинений. Гособвинение даже требовало отстранить женщину от процесса, так как ее выступления могли навредить интересам девочки.

На суде обвиняемый сначала не признавал вину, говорил, что просто был неаккуратен, когда менял дочери подгузники. Однако эксперт, выступавший на суде, рассказал, что подобные травмы не могли иметь случайный характер.

Тогда мужчина признался — накануне они с женой повздорили, и он таким образом сорвал злобу на маленькой дочке — «просто психанул».

Несмотря на то, что в дальнейшем следствие, по словам заместителя бугульминского городского прокурора Николая Вдовина, представило множество доказательств, а сам мужчина не отрицал того, что травмы появились у малышки в результате его действий, его оправдали.

Такое решение судья объяснил тем, что в действиях отца ребенка якобы не было состава преступления, так как они не носили сексуальный характер. В прокуратуре с этим вердиктом не согласны и собираются его обжаловать.

«Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого», — уверен Вдовин.

Апелляцию местная прокуратура уже подала в Верховный суд Республики Татарстан. Адвокат мужчины, в свою очередь, заявил, что «суд принял верное и обоснованное решение», поэтому защита будет бороться за то, чтобы его оставили в силе.

Зверя в тюрьму

В российском Twitter за несколько дней хештег #зверявтюрьму с освещением этого дела вышел на первое по популярности место. Многие пользователи крайне возмущены решением суда. На сайте Change.org уже создана петиция за отмену оправдательного приговора.

Это дело стали сравнивать с делом художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая рисовала минималистичные картинки с разными женскими телами — с лишним весом, целлюлитом, растяжками, волосами и другими атрибутами, осуждаемыми в обществе.

Эти рисунки должны были напомнить о том, что любое тело красивое и заслуживает уважения. Девушка таким образом высказывалась в пользу движения бодипозитив и говорила о том, что женского тела не стоит стыдиться.

В полиции в рисунках Цветковой увидели порнографию — 9 июня 2020 года ей вынесли обвинение в изготовлении и распространении порнографии. Преследование началось еще в феврале 2019-го, в ноябре девушку отправили под домашний арест, ей долго запрещали даже посещение врачей, из-за чего здоровье Цветковой сильно ухудшилось. Только 16 марта девушку отпустили из-под домашнего ареста. Сегодня ей грозит до шести лет тюрьмы.