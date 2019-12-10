Бодипозитив как порно. Художница попала под арест за рисунки с голыми женщинами

Художница из Комсомольска-на-Амуре создавала минималистичные рисунки, напоминающие, что от стереотипов о женском теле нужно избавляться. Однако полиция усмотрела в работах Юлии Цветковой признаки порнографии и не стала церемониться. Итогом преследования девушки стал домашний арест.

Проблемы у 26-летней Юлии Цветковой начались еще в феврале 2019 года, когда власти Комсомольска-на-Амуре запретили фестиваль «Цвет шафрана», где детский театр «Мерак», которым руководит активистка, должен был показать спектакль «Розовые и голубые». Главным посылом представления был отказ от жестокости, издевательств и гендерных стереотипов. До дня потенциальной премьеры полиция начала проверку спектакля на наличие ЛГБТ-пропаганды, а детей допрашивали как пострадавших.

Егор Крид снова в родительской осаде. В его концертах нашли пропаганду ЛГБТ и презрение к женщинам Подробнее

Театр «Мерак» — молодежное учреждение, где занимаются дети и подростки в возрасте от шести до 17 лет. Он открылся в 2018 году, а самым первым фестивалем как раз был «Цвет шафрана», на котором должны были продемонстрировать четыре сценки: «Розовые и голубые», спектакли о милитаризме, травле в школе и Пражской весне. Режиссером постановок была Цветкова.

В марте 2019-го девушка попыталась вновь провести фестиваль «Цвет шафрана», но ее внезапно вызвали на допрос — в этот раз полицию заинтересовали ее рисунки в рамках проекта «Женщина не кукла», так как на них изображены голые женщины. Цветкова хотела показать своими работами, что у прекрасной половины человечества могут быть волосы на теле, жир, морщины, седина, неидеальная кожа и менструация.

«Этот проект призван напомнить, что женщины живые, а тела наши неидеальны и подвержены изменениям. Женщины не куклы, и это замечательно», — написала Цветкова. В тот момент девушка отнеслась к произошедшему с юмором, но все оказалось куда серьезнее.

Подобные рисунки заинтересовали правоохранительные органы:

Источник фото: Instagram/страница Цветковой под названием bodypositivefemini

Во время следующего допроса полицейские показали Цветковой ее пост с хештегом #savelgbtinrussia («спасите ЛГБТ в России»), призывающий остановить пытки геев в Чечне. Потом художнице продемонстрировали скриншот с тем же хештегом, под которым другой пользователь опубликовал порнографическую картинку.

«Они стали убеждать меня, что раз там используется тот же хештег, то и пост тоже мой. Я впервые его видела и пыталась им это объяснить. Но они то ли правда не понимали, то ли специально не обращали внимания», — рассказала Цветкова.

20 ноября художницу задержали на вокзале Комсомольска-на-Амуре, когда она возвращалась с феминистского фестиваля «Ребра Евы» в Петербурге. Источник в МВД по Комсомольску-на-Амуре сообщил сайту DVHAB, что уголовное дело по статье о распространении порнографии возбудили еще в октябре, а 20 ноября Цветковой сообщили, что она является подозреваемой. В тот же день ее квартиру обыскали и заявили, что Цветкова «лесбиянка, секс-тренер и ведет пропаганду».

Полиция начала основательно копать под Цветкову и нашла страницу «Монологи Вагины» в соцсети «ВКонтакте». Там девушка публиковала вышивки и рисунки предметов, стилизованных под женские половые органы. В сообществе Цветкова была администратором, и именно это стало причиной уголовного дела, по которому предусмотрено до шести лет лишения свободы. В ноябре девушку отправили под домашний арест. Суд назначен на 11 декабря.

Изабеллу Ярванди называют антиподом Греты Тунберг. Она против мигрантов и за традиционную семью Подробнее

Юлия Цветкова уже два года занимается активизмом: она борется за экологию, выступает за терпимость, преподает английский и танцы, рисует. В 2018 году именно она создала театр «Мерак», где ставила спектакли о социальных проблемах. В то же время появились просветительские проекты «КОМ.ЮНИТИ» и «Комсомолка», где проходили лекции и кинопросмотры. У художницы было несколько групп во «ВКонтакте» о феминизме и сексуальном просвещении подростков.

Когда люди узнали об аресте художницы, появился хештег #свободуюлиицветковой и #ямыюлияцветкова. А 30 ноября в Петербурге и Москве прошли одиночные пикеты с требованием прекратить преследование. Чуть раньше, 24 ноября, в столице прошел фестиваль FemFest, на котором участники фотографировались с плакатами в поддержку художницы.

Из-за активности Юлии Цветковой она неоднократно встречалась с недопонимаем со стороны общества. Люди подавали на нее заявления в полицию, утверждая, что девушка «разжигает ненависть в отношении мужчин и пропагандирует нетрадиционные семейные ценности среди детей». А когда в СМИ появились первые сообщения о «порнографических» рисунках, ей пришло 120 личных сообщений, что Цветкова «страшная и сумасшедшая» и что ее надо посадить в тюрьму или убить.