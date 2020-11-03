Работал до последнего и знал, что умрет. Реаниматолога с COVID-19 не пустили на больничный из-за нехватки врачей

Врач барнаульской больницы № 10 скончался от коронавирусной инфекции. Специалист до последнего работал в реанимации: он долго не мог получить результаты теста на COVID-19, но даже после этого руководство не пустило его на больничный, Подробнее о случившемся — в материале «360».

Депутат Барнаульской гордумы от партии «Справедливая Россия» Оксана Молодых рассказала, что 66-летний Юрий Кочетов заболел еще в начале октября. Она смогла поговорить с ним по телефону в тот момент, когда доктор был уже в тяжелом состоянии. Во время разговора врач рассказал, что заметил у себя признаки коронавируса и решил сделать тест, однако спустя неделю так и не получил результатов исследования.

«Юрий Кочетов заявил, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ. Руководство учреждения мотивировало невозможность предоставить больничный лист тем, что работать попросту некому. В связи с этим Кочетов из последних сил возглавлял отделение», — сказано на сайте алтайского отделения партии.

В беседе с kp.ru Молодых отметила, что его анализы по какой-то причине отправили в лабораторию Бийска — всем остальным сотрудникам клиники их делали в Барнауле. 16 октября он самостоятельно зашел в реестр и узнал, что результаты теста оказались положительными. На следующий день после этого Кочетов заявил руководству, что уходит на самоизоляцию, чтобы вылечиться.

Молодых рассказала, что медсестры из реанимационного отделения также разошлись по домам, потому что у них подтвердили коронавирус. Кочетов самостоятельно купил себе лекарства и начал лечение — за это время никто из руководства клиники не позвонил и не спросил про его самочувствие.

Знал, что умрет

Супруга погибшего доктора Елена Кочетова рассказала изданию «Подъем», что ее супруг находился на смене в тот день, когда узнал результаты теста. Он работал сутки, несмотря на одышку и температуру 39,5 градуса.

«Он говорил, что уже прошел почти все лечение, сам ставил себе антибиотики. Но я так думаю, что будучи столько лет врачом, он просто уже знал, что умрет», — сказала вдова.

Она пояснила, что руководство клинике не запрещало Кочетову взять больничный. Однако ему прямо сказали, что в больнице будет некому работать, если он уйдет. Врач говорил жене, что не может просто взять и оставить в отделение на молодого доктора — он жалел своего коллегу, который «упадет там один».

При этом Кочетову даже не сделали КТ, а когда он узнал результаты своего теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию — так и не открыли больничный.

Жена Юрия Кочетова обнаружила его мертвым в квартире 2 ноября. Она рассказала, что пришла домой и не смогла попасть домой — замок был закрыт изнутри. На стук муж не отвечал, поэтому Елена вызвала мастеров, которые вскрыли дверь. Она нашла Юрия лежащим на полу кухни — мужчина был уже мертв.

По данным kp.ru, его тело забрали только 3 ноября. Вскрытие смогут провести лишь через три дня — 6 ноября. Вдова доктора отметила, что задержка связана с тем, что барнаульские морги перегружены. Она уверена — муж скончался от тромбоза легочной артерии, который появился как осложнение коронавируса, однако будет ждать официальных результатов экспертизы.

Минздрав начал проверку «двойных стандартов»

Еще при жизни Кочетова в прокуратуру подали запрос с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Туда обратился депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев на основе жалобы родственников реаниматолога.

После сообщений о смерти врача в сети появились эмоциональные обращения барнаульских медиков. В их числе — видео с речью коллеги погибшего, анестезиолога горбольницы № 10. Она попросила Минздрав объяснить, по какой причине в Алтайском крае действуют двойные стандарты.

«Почему [Дмитрий] Попов (глава Минздрава Алтайского края — прим. ред.) пошел на больничный сразу же как заболел, а наш Юрий Николаевич до последнего ходил на работу? Почему у нас такие двойные стандарты? Почему врачи должны сдыхать на работе?» — сказала она.

Минздрав Алтайского края сообщил, что уже начал проверку этой ситуации.

«Приносим искренние соболезнования родным и коллегам врача. По информации, которая была распространена в Интернете, Министерством здравоохранения Алтайского края проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — сказано на официальном сайте ведомства края.