Минздрав Алтая проверит смерть и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова. Появилась информация, что после заражения коронавирусом его не отпустили на больничный, из-за чего врач скончался.

Об этом стало известно из рассказа местных представителей «Единой России». Они сообщили, что Кочетов заболел COVID-19 в октябре. Депутат городской думы от партии Оксана Молодых смогла с ним пообщаться по телефону — в тот момент врач был уже в тяжелом состоянии. Он рассказал, что сдал тест на коронавирус, потому что почувствовал у себя признаки заражения. Однако через неделю после анализа он так и не увидел результаты.

«Юрий Кочетов заявил, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ», — сказано на сайте алтайского отделения партии.

Молодых рассказала, что руководство клиники объяснило, по какой причине не выдало больничный лист. В больнице отметили, что не могут этого сделать, потому что некому работать с пациентами. В результате Кочетов умер спустя несколько недель борьбы с коронавирусом. Об этом стало известно 2 ноября.

«По информации, которая была распространена в Интернете, Министерством здравоохранения Алтайского края проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — сказано на сайте Минздрава Алтайского края.