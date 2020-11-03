Минздрав проверит смерть врача с коронавирусом — его не пустили на больничный
Об этом стало известно из рассказа местных представителей «Единой России». Они сообщили, что Кочетов заболел COVID-19 в октябре. Депутат городской думы от партии Оксана Молодых смогла с ним пообщаться по телефону — в тот момент врач был уже в тяжелом состоянии. Он рассказал, что сдал тест на коронавирус, потому что почувствовал у себя признаки заражения. Однако через неделю после анализа он так и не увидел результаты.
«Юрий Кочетов заявил, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ», — сказано на сайте алтайского отделения партии.
Молодых рассказала, что руководство клиники объяснило, по какой причине не выдало больничный лист. В больнице отметили, что не могут этого сделать, потому что некому работать с пациентами. В результате Кочетов умер спустя несколько недель борьбы с коронавирусом. Об этом стало известно 2 ноября.
«По информации, которая была распространена в Интернете, Министерством здравоохранения Алтайского края проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — сказано на сайте Минздрава Алтайского края.