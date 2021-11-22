Зло без национальности. Чем опасно замалчивание происхождения преступников

Чеченские депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ. Документ призван не допустить напряженности и нетерпимости в российском обществе, однако сотрудники правоохранительных органов не исключили негативных последствий инициативы. По их мнению, это приведет к замалчиванию проблемы, а не к ее решению.

Без упоминания национальностей

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальностей преступников в СМИ. Поправки предложил внести председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В пояснительной записке сказано, что упоминание национальности правонарушителей провоцирует насилие и ограничение прав человека, что приводит к нетерпимости и напряжению в обществе.

Запрет на распространение такой информации объяснили необходимостью сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие, а также мир на территории страны.

Сенатор Владимир Джабаров в ответ на эту идею предложил вместо национальности указывать в новостях гражданство преступников.

Замалчивание проблемы с национальностью

Цель законопроекта — не допустить появления напряженности в обществе, однако бывшие сотрудники правоохранительных органов не исключают негативных последствий. По мнению криминалиста, бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, законопроект будет способствовать замалчиванию проблемы, а не ее решению.

«Люди должны знать статистику и знать, кто в большинстве своем совершает преступления в том или ином регионе. <…> Они должны понимать, от кого может исходить угроза, какие районы и кварталы стоит обойти стороной и с кем лучше не связываться. То есть у людей должно быть чувство самосохранения», — добавил криминалист.

Проблема, обозначенная представителями чеченского парламента, стоит остро, поскольку нередко из-за преступлений падает тень на законопослушных граждан. Однако запрещающий законопроект не стоит принимать без консультаций и обсуждения. Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко предположил негативные последствия, если примут полный запрет на упоминание национальностей преступников в СМИ.

Нужно очень взвешенно, с учетом совершенных ошибок менять законодательство. Чтобы не бросало тень на законопослушную часть населения кавказских республик и чтобы в то же время была объективная картина ситуации Василий Макиенко.

По его мнению, для решения этого вопроса стоит привлечь общественность, правозащитников, сотрудников правоохранительных органов и представителей республик.

Национальность играет роль?

Согласно официальной статистике МВД, с января по октябрь 2021 года иностранцы и лица без гражданства совершили почти 31 тысячу преступлений. Это на 5% больше, чем за такой же период в прошлом году. Граждане СНГ за этот же период совершили 24 тысячи правонарушений. Всего с начала года в России зарегистрировали один миллион 705 тысяч преступлений.

Однако не только мигранты и иностранцы совершают преступления. По словам Михаила Игнатова, закон нарушают также местные жители или приезжие из других городов и областей. Специалист отметил, что, как правило, мигранты совершают преступления группой лиц — и для суда это отягчающее обстоятельство.

Специалисты не исключили, что национальный вопрос может в какой-то степени влиять на судебный процесс по делам преступников. Василий Макиенко отметил, что если человека судят присяжные, то иногда объективность решения может оказаться под вопросом.

«Знакомые судьи говорят, что трудно принимать взвешенные решения, когда тот или иной обвиняемый ведет себя так, как принято в его республике. С учетом огромного количества земляков и родственников на судебном заседании он сохраняет лицо в их глазах. Но тем самым может попортить свою судьбу», — заключил эксперт.