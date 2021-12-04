Зимой допросишься. Как Россия отличается подходом к уборке снега от других стран

Жители многих регионов России жалуются на обилие снега, который плохо вывозят коммунальщики. Особенно много нареканий вызвали власти Петербурга, которые если и убирают снег, то не торопятся его вывозить на специальные полигоны. Эксперты рассказали, что происходит с убранным снегом и стоит ли России идти по пути других стран, где со снегом просто не принято бороться.

Зима только пришла, а уже добавила хлопот с уборкой. В Петербурге люди возмущены тем, что приходится буквально пробираться к остановкам, а транспорт с трудом может к ним подъехать, сообщают «Невские новости». Некоторые жители были вынуждены брать в руки лопаты и буквально откапывать дорогу.

За несколько дней петербуржцы направили властям более двух тысяч жалоб. Однако чиновники, ответственные за уборку города, смогли осилить лишь 96 обращений, сообщил сайт «Мойка78». Там, где хоть как-то проводят уборку, снег сваливают тут же рядом. Например, на Дворцовой площади построили настоящие снежные горы.

Непонятно, почему не задействованы снегоплавильные комплексы, в том числе и мобильные, которые могут попросту растопить вывезенный снег. Хотя вывозить его, похоже, особо не на чем: местная администрация рапортовала о 1700 машинах для расчистки городских улиц, а мегаполису требуется на 30–50% машин больше, отмечал «Голос регионов».

Убранный снег уходит в канализацию

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с «360» пояснил, что в России убранный снег утилизируют. На сборных пунктах его растапливают, а получившуюся жидкость, как обычную долевую воду, сливают в канализацию. Никакого вторичного использования снега нет.

«Более того, при уборке снега и перевозке его с мест складирования затрачивается энергия, топливо и наносится определенный урон экологии. Если говорить о том, как правильнее обходиться со снегом, его стоило бы перемещать с проезжей части и складировать во дворах. В советское время никто его не стремился куда-то вывозить: это дорого и бессмысленно», — отметил Константин Крохин.

Он рассказал, что при СССР не было требований, чтобы зимой дорожное покрытие было асфальтовым, поэтому утрамбованный снег считался нормальным явлением и во дворах, и на дорогах. С 90-х годов стали применять химические реагенты и дорогостоящие устройства, при этом точный учет машин и объемов снега тут достаточно затруднительно вести.

Заграница в снегопад сидит дома

Константин Крохин уточнил, что в странах с климатом, похожим на Россию, — в Швеции, Норвегии, Финляндии — со снегом вовсе не принято бороться, его наличие на дорогах считается нормальным явлением.

«Я не слышал, чтобы у них в городах существовали большие снегоплавильные пункты. Борьба со снегом — это российская забава, причем в основном в Москве — в Сибири этим не занимаются, снег не плавят. Это достаточно затратная процедура и в определенном смысле бессмысленная — борьба со снегом зимой», — сказал Константин Крохин.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал, что в каждой стране по-своему решают «снежные» вопросы, руководствуясь прежде всего экономическими соображениями. В ряде европейских стран, где объем снега хоть и не сопоставим с российским, но бывают снегопады, которые парализуют улицы, приняты довольно эффективные решения.

«Чем содержать огромную массу техники, им дешевле в эти дни убеждать горожан не выезжать на своих личных автомобилях либо пользоваться общественным транспортом, для которого худо-бедно разгружают дороги. В нашем случае это абсолютно неэффективно, потому что у нас снежные заряды гораздо более регулярно происходят», — сказал Илья Рыбальченко.

Мировой опыт очень различен, однако большинство европейских стран приезжает учиться уборке снега в московский регион. Он безусловный лидер с точки зрения и организационных работ, и инноваций: тут и снегоплавильные станции, и ночные работы, и сверхсовременные регламенты движения техники с использованием системы ГЛОНАСС. Словом, россиянам есть чему научить мир.

Россия не может не убирать снег

Илья Рыбальченко напомнил фотографии зимнего блокадного Ленинграда, в котором некому было убирать снег. На снимках видны широкие проспекты с узкой тропинкой в центре, а слева и справа огромные сугробы в человеческий рост. Такую картину можно было бы увидеть в большинстве российских городов, если бы выбор пал на европейский вариант уборки.

Россияне себе этого позволить не могут и должны содержать уборочную технику. Но тут возникает очень большой и серьезный вопрос регламентов ее работы. Только в Московской области тысячи элементов снегоуборочной техники. Соответственно, нужно четко понимать, что и когда делать, когда действовать упреждающе.

«Представим себе ситуацию с неубранным снегом. Одинаково ли он опасен на трассе и на повороте, на дороге и на спуске? Поэтому в случае выпадения снега огромное значение имеет не только готовность снегоуборочной техники, подготовка кадров, но и правильный регламент уборки — верная расстановка приоритетов», — пояснил Илья Рыбальченко.

Реагенты не отменяют снегоплавилки

Эколог отметил, что растапливание снега и посыпание дорог специальными смесями никак не могут быть альтернативой друг другу. Соль и реагенты, несомненно, помогают в условиях гололеда, трудной доступности жилых помещений и транспортных путей для пешеходов и автомобилей. Однако сколько ни сыпь соли и реагентов на 40-сантиметровый слой снега, его все равно придется убирать.

«Как правило, составляются маршрутные листы: смотрят, где большая загрузка городских магистралей, дворовые территории и так далее. В зависимости от этого рассчитывают, где наиболее эффективно будет поставить передвижной снегоплавильный комплекс», — рассказал Илья Рыбальченко.