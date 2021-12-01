Первый день зимы принес разрушения по всей России. Зима будет непредсказуемой
Климатолог Шувалов: резкая смена температуры в регионах — последствие циклона «Бенедикт»
В первый день зимы во многих регионах России ледяная корка сковала дороги и улицы. Многие люди не смогли добраться до работы без падений. Коммунальщики не успевают чистить снег и убирать поваленные ветром деревья. В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Похоже, теплая зима отменяется.
В Москве и Подмосковье сильный снегопад
Хотя многие синоптики предсказывали мягкую, европейскую зиму, погода решила все сделать по-своему. В последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву до 40% месячной нормы осадков. Пострадали трое человек, ветер снес почти 160 деревьев и повредил около 90 автомобилей.
В Московской области упало 80 деревьев, повреждены 13 автомобилей. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада и наледи.
Сегодня в столице и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Синоптики прогнозируют, что 1 декабря температура в Москве не поднимется выше −1…−3 градусов, а в Подмосковье будет −1…−6 градусов.
Непогода сказалась и на работе авиаперевозчиков. Хотя представители Шереметьево заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, к 09:46 там отменили 24 рейса, 10 рейсов задержано. В аэропорту Домодедово задерживаются 23 рейса, во Внуково — пять, четыре рейса были отменены.
Непогода в регионах
Не легче переживают непогоду из-за циклона и в регионах. В Екатеринбурге после ледяного дождя тротуары и автомобильные дороги покрылись ледяной коркой. Коммунальщики не успевают засыпать улицы песком и щебнем, множество людей не смогли добраться до работы без падений, сообщил сайт E1.ru, на котором даже составили карту скользких улиц.
В Орловской области ветер погубил главную природную реликвию музея-заповедника Ивана Тургенева. Дуб, который 198 лет назад посадил писатель, вырвало из земли. В 2022 году Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года». Также погибло несколько старых елей, берез и ясеней, пострадала старинная липовая аллея.
В Санкт-Петербурге, жители которого накануне жаловались на отсутствие уборки улиц, прогнозируют снегопад и сугробы до 20 сантиметров. Сами жители не торопятся убирать снег, несмотря на предложение администрации города оплачивать помощь дворникам в размере 150 рублей за час работы.
Также об утреннем гололеде предупреждали друг друга в соцсетях жители Копейска, Тобольска, Челябинска, Тюмени, Южноуральска, Сахалина, Башкортостана и других регионов России.
Зима будет непредсказуемой
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что капризы погоды стали последствиями циклона «Бенедикт». Скорее всего, катаклизмы еще не закончились: на его периферии формируется новый циклон, который пройдет по Поволжью и Уралу.
«В Поволжье температура опустится ниже нуля, гололед и штормовой ветер 15–18 метров в секунду — деревья вряд ли будет валить, но порывы будут весьма неприятные. Что касается Урала, то там будет дождь с мокрым снегом, плюсовая температура. Но, опять-таки, учитывая, что там выпал снег, можно ждать скользкой дороги. Но если дороги будут обработаны, никакая гололедица не страшна», — сказал Шувалов.
Я бы назвал эту зиму непредсказуемой. Она будет контрастной, мы это уже почувствовали на себе вчера: от +7,5 до −9 градусов на протяжении суток. И, я думаю, еще не раз почувствуем в декабре: от оттепели до 20-градусных морозов. Но вот когда это наступит, уважающие себя синоптики скажут не ранее чем за пять суток до подобного развития событий
Климатолог предложил оставить на совести синоптиков слова о европейской или скандинавской зиме. Эксперт подчеркнул, что треть прогнозов, как правило, не оправдывается. Предел предсказуемости погодных явлений, где можно уже с хорошей оправданностью давать прогнозы, — от пяти до семи суток.