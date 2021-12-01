Первый день зимы принес разрушения по всей России. Зима будет непредсказуемой

В первый день зимы во многих регионах России ледяная корка сковала дороги и улицы. Многие люди не смогли добраться до работы без падений. Коммунальщики не успевают чистить снег и убирать поваленные ветром деревья. В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Похоже, теплая зима отменяется.

В Москве и Подмосковье сильный снегопад

Хотя многие синоптики предсказывали мягкую, европейскую зиму, погода решила все сделать по-своему. В последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву до 40% месячной нормы осадков. Пострадали трое человек, ветер снес почти 160 деревьев и повредил около 90 автомобилей.

В Московской области упало 80 деревьев, повреждены 13 автомобилей. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада и наледи.

Сегодня в столице и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Синоптики прогнозируют, что 1 декабря температура в Москве не поднимется выше −1…−3 градусов, а в Подмосковье будет −1…−6 градусов.

Непогода сказалась и на работе авиаперевозчиков. Хотя представители Шереметьево заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, к 09:46 там отменили 24 рейса, 10 рейсов задержано. В аэропорту Домодедово задерживаются 23 рейса, во Внуково — пять, четыре рейса были отменены.

Непогода в регионах

Не легче переживают непогоду из-за циклона и в регионах. В Екатеринбурге после ледяного дождя тротуары и автомобильные дороги покрылись ледяной коркой. Коммунальщики не успевают засыпать улицы песком и щебнем, множество людей не смогли добраться до работы без падений, сообщил сайт E1.ru, на котором даже составили карту скользких улиц.

В Орловской области ветер погубил главную природную реликвию музея-заповедника Ивана Тургенева. Дуб, который 198 лет назад посадил писатель, вырвало из земли. В 2022 году Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года». Также погибло несколько старых елей, берез и ясеней, пострадала старинная липовая аллея.

В Санкт-Петербурге, жители которого накануне жаловались на отсутствие уборки улиц, прогнозируют снегопад и сугробы до 20 сантиметров. Сами жители не торопятся убирать снег, несмотря на предложение администрации города оплачивать помощь дворникам в размере 150 рублей за час работы.

Также об утреннем гололеде предупреждали друг друга в соцсетях жители Копейска, Тобольска, Челябинска, Тюмени, Южноуральска, Сахалина, Башкортостана и других регионов России.

Зима будет непредсказуемой

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что капризы погоды стали последствиями циклона «Бенедикт». Скорее всего, катаклизмы еще не закончились: на его периферии формируется новый циклон, который пройдет по Поволжью и Уралу.

«В Поволжье температура опустится ниже нуля, гололед и штормовой ветер 15–18 метров в секунду — деревья вряд ли будет валить, но порывы будут весьма неприятные. Что касается Урала, то там будет дождь с мокрым снегом, плюсовая температура. Но, опять-таки, учитывая, что там выпал снег, можно ждать скользкой дороги. Но если дороги будут обработаны, никакая гололедица не страшна», — сказал Шувалов.

Я бы назвал эту зиму непредсказуемой. Она будет контрастной, мы это уже почувствовали на себе вчера: от +7,5 до −9 градусов на протяжении суток. И, я думаю, еще не раз почувствуем в декабре: от оттепели до 20-градусных морозов. Но вот когда это наступит, уважающие себя синоптики скажут не ранее чем за пять суток до подобного развития событий Александр Шувалов климатолог.

Климатолог предложил оставить на совести синоптиков слова о европейской или скандинавской зиме. Эксперт подчеркнул, что треть прогнозов, как правило, не оправдывается. Предел предсказуемости погодных явлений, где можно уже с хорошей оправданностью давать прогнозы, — от пяти до семи суток.