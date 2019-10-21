Жизнь под дамбой. Работники красноярского прииска рассказали о ежедневном риске

Прорыв нелегальной дамбы на реке Сейба унес жизни 15 работников золотодобывающей артели. Еще 44 человека пострадали. Сель затопил два временных общежития, построенных для сотрудников прииска. Им приходилось не только работать в сложных условиях, но и каждый день рисковать жизнью.

19 октября прорвало технологическую дамбу компании «Сибзолото» на реке Сейба в Красноярском крае. Это произошло на участке золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Погибли 15 человек. Еще 44 человека пострадали, девять из них находятся в больнице, четверо — в тяжелом состоянии.

Из-за нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть людей, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — пояснили в СК.

Следователи уже допросили подозреваемых — директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова. Оказалось, Александров, занимавшийся организацией работ на участке, не имел специального образования. А Еганов «понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления».

Знали и бездействовали

Один из спасшихся сотрудников Андрей рассказал Теlеgrаm-каналу Маsh, что в момент прорыва на дамбе работали не 80, как официально заявили, а 150 человек. Половина из них трудились нелегально, без оформления. По его словам, начальника участка «Сейба» не раз предупреждали о шаткости конструкции дамб, но никаких действий руководитель не предпринимал. Ругался с рабочими и грозил увольнением.

«Безответственность начальника очень большая была. Он делал только то, что ему нужно. У меня товарищ работал бульдозеристом. Он ему говорил, что эти дамбы не выдержат никаких напоров, если падет хотя бы одна дамба. Эти дамбы постоянно подмывало, постоянно их подсыпали», — пояснил Андрей.

Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб Подробнее

По его словам, самовольно возведенные дамбы выходили прямиком на рабочий поселок Щетинкино. После прорыва на реке поднялась волна высотой около четырех метров, накрывшая два общежития. Пропавшими без вести первоначально объявили 15 человек, семерых нашли живыми. Одному — из них, сообщил Life, повезло — в тот день машинист-бульдозерист Виталий Пахомов решил подхалтурить на другом участке, где и остался ночевать. Вернувшись утром, не нашел ни общежития, ни прииска.

«Меня позвали: „Пахомов! Пахомов!“. Когда подошел, мне сказали: „Ты пропавший без вести. С днем рождения“. Я говорю: „В смысле? Я был на смене“. А мне: „Начальство отписало, что ты отдыхал в это время“. Маленькая путаница произошла в этих нюансах», — рассказал Пахомов.

Рабский труд

На камеру рабочие боятся рассказывать о работе и проживании в поселке. Машинист экскаватора Алексей Викторов сообщил «360», что условия были хорошими, трехразовое питание, «два месяца отработал, месяц отдыхаешь». Однако бывший сварщик прииска заявил РЕН ТВ, что условия труда были нечеловеческими. К рабочим руководство относилось фактически как к рабам. Жили в холодных времянках с печками. Электрообогреватели при этом выдавали только руководящему составу.

Тех, кто не выдерживал, увольняли без зарплаты. Добираться домой уволенным приходилось пешком, через тайгу до ближайшей деревни и транспорта. Чтобы удержаться на рабочем месте и кормить семью, рабочим приходилось рисковать собой.

«Например, прорвало трубу — авария, надо воду сливать, чтобы тебя током не убило, чтобы сухо было. А начальник говорит: работайте до утра, чтобы все было сделано. Я весь мокрый, работаю с огнем, с электричеством. И мне приходится в эту воду залезать по шею, и в воде я варю. Когда соприкасаюсь с металлом, меня бьет током, и все это время я терплю. Ток незначительный, но это неприятно, и по технике безопасности так делать нельзя, меня могло убить током», — заключил сварщик.

Начальника работ на прииске уже арестовали. Андрей Еганов признал, что общежития построили не по правилам, а документы на дамбу он не видел ни разу.

Его супруга Снежана все равно считает Еганова невиновным. «Просто люди не понимают, что такое горные работы и работа в тайге. Золото мыли испокон веков таким способом. Сейчас только техника добавилась, эскалаторы и бульдозеры. Сейчас проверьте любую артель, которая моет так золото — у них у всех такие дамбы!» — сказала она.