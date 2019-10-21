Начальника работ на красноярском прииске арестовали. Он признался, что недосмотрел

Андрея Еганова — начальника работ на прииске в Красноярском крае, где прорвало дамбу, арестовали на два месяце. В суде он заявил, что при строительстве общежитий руководство самостоятельно определило уровень, на котором должны были располагаться объекты. Еганов также признался, что считает себя виноватым, так как был ответственным за точку и не досмотрел.

Еганов рассказал в Железнодорожном суде Красноярска, что на прииске работает с 2007 года, а дамбу возвели два-три года назад. Он отметил, что считает себя виноватым, так как в момент ЧП отвечал за объект, и добавил, что бегать не собирается.

Бегать я не собираюсь. Тем более давить на кого-то, чего-то решать не смогу и не собираюсь. Я не собираюсь никуда бегать, по первому звонку приходить [буду] Андрей Еганов.

Источник фото: телеканал «360»

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За время работы начальником участка Еганов ни разу не видел документы на дамбу. В его задачи в то время входило определить, где разместить общежития для рабочих. Схему предложило высшее руководство.

Еганов добавил, что жилые помещения действительно нужно было строить выше, но начальство определило именно такой уровень для объектов.

Дамбу на золотодобывающем предприятии прорвало в ночь на 19 октября. В результате ЧП сошел сель, в котором высота волны достигала пяти метров. Грязевой поток обрушился на рабочий поселок с общежитиями. Погибли 15 человек. Еще пятеро пропали без вести, а 44 получили травмы.