Жителю Смоленска угрожают самосудом за нападения на девушек. Он был на принудительном лечении

Житель Смоленска зверски избил девушку. Нападавший попал на видео и оказался хорошо известен горожанам: за ним уже якобы числилось несколько нападений и он даже лечился у психиатра. Жители Смоленска пообещали устроить самосуд, если он снова выйдет на свободу. Эксперты уверены, что тут есть вина лечащего врача и недосмотр полиции.

В Смоленске мужчина напал на девушку и жестоко избил ее до потери сознания. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, как человек в капюшоне бьет свою жертву кулаком, ногами, а после куда-то уносит. Нападение произошло вечером на улице Нормандия-Неман, возле дома № 7.

Избитая девушка без сознания пролежала на холодном асфальте до утра следующего дня. Полиция получила сообщение о ее госпитализации 22 мая.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Местные жители в городском паблике «Подслушано Смоленск» заявили, что знают нападавшего. До этого он уже несколько раз якобы нападал на девушек, а одной даже разбил голову бутылкой в магазине.

Пострадавшие подавали заявления в полицию, но, как написал автор поста, из-за психического заболевания агрессивного мужчину направляли на принудительное лечение и он вновь оказывался на свободе. В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что подозреваемый 1989 года рождения задержан и взят под стражу.

Жители Смоленска написали в соцсетях, что, если агрессор и в этот раз уйдет от наказания, прикрывшись невменяемостью, они возьмут дело в свои руки и устроят самосуд над «смоленским женоненавистником» — именно так нападавшего окрестили в прессе.

Защитная справка

В России нередко преступления совершает человек со справкой от психиатра. В 2015 году в Березниках Пермского края пропала девятилетняя девочка. Школьницу искали полиция, тысячи горожан, приезжие волонтеры. Тело ребенка удалось найти на окраине города через несколько дней.

Убийцей оказался 31-летний отчим ребенка. Позже выяснилось, что подростком его привлекали к ответственности за изнасилование и убийство маленькой девочки в 2000 году. Вот только преступник был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. И вышел на свободу уже через полгода после лечения, сообщил сайт «В курсе.ру».

Во второй раз защитная справка не помогла. Суд признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима. Также он должен будет проходить принудительное лечение у психиатра.

Ответственность врачей

Медицинский юрист Жанна Алтунян в разговоре с «360» вспомнила аналогичный случай, когда психически нездоровый пациент после лечения совершил преступление. Тогда к уголовной ответственности привлекли лечащего врача, ведь это он решил, что пациент здоров, и выдал соответствующие документы.

«И такой случай не единичный, хотя и не все они доходят до уголовного дела. Нужно тщательнее проводить патронаж и наблюдения в рамках психоневрологического диспансера. Тем более, когда это касается принудительного лечения, ведь такие пациенты должны быть на особом счету», — сказала Жанна Алтунян.

Юрист подчеркнула, что основная ответственность лежит на лечащем враче. Ведь, если пациент находится под наблюдением, врач всегда заметит, асоциален этот человек или нет.

«Оградится на 100% невозможно, потому что у нас, к сожалению, очень много психически нездоровых пациентов гуляют на свободе вне наблюдения врача-психиатра и даже не подозревают о своих болезнях. И родственники тоже не догадываются или предпочитают молчать. В итоге все становится явным лишь после того или иного преступления», — сказала Алтунян.

Она отметила, что и полиция должна играть не последнюю роль, взаимодействуя с медицинской организацией по учету и статистике пациентов. Участковым стоит почаще наносить визиты таким людям и опрашивать их соседей.

Не спорить и отступать

Психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал «360», что подобные пациенты после принудительного лечения ставятся на учет и наблюдаются в диспансере по месту жительства. Они проходят осмотры у лечащего врача и находятся на поддерживающей терапии.

«Терапия может длиться всю жизнь. Больному корректируют дозировки и назначение препаратов и контролируют его психическое состояние. Если врач видит, что у болезни случается рецидив и разворачивается определенная симптоматика, чаще всего рекомендуется госпитализация», — сказал Евгений Фомин.

Он также рассказал, что при столкновении с агрессивно настроенным психически нездоровым человеком нужно использовать определенную тактику поведения. Ни в коем случае нельзя вступать с ним в конфликт или начинать споры, повышать голос. Стоит воздержаться и от активной жестикуляции.

«Только успокаивающая интонация, успокаивающие и примирительные жесты. Если человек неадекватен, ему все равно ничего не докажешь и аргументы для него не будут иметь никакого значения. Нужно стараться не подпускать его близко к себе и не допускать, чтобы он выпадал из поля зрения», — объяснил психиатр.

Фомин также рекомендовал быть внимательным и все время контролировать ситуацию. Нужно стараться постепенно отойти подальше от невменяемого человека и вызвать скорую психиатрическую помощь или полицию.