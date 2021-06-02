Жителя Смоленска арестовали за жесткое избиение женщины

В Смоленске мужчина избил прохожую, она пролежала на улице без сознания до утра. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Подозреваемого быстро вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Избиение произошло на улице Нормандия-Неман.

«Ранее судимый местный житель 1989 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью“). Подозреваемый заключен под стражу», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как мужчина, проходя мимо девушки, сильно ударил ее по лицу. Она сразу же рухнула на землю. Потом он вернулся, оттащил ее в укромное место и начал снова избивать. Мужчина хладнокровно наносил удары по лицу и животу жительницы. Когда он закончил с избиением, то начал ей что-то говорить. Через несколько минут он взял ее на руки и отнес в другое место, где она и пролежала всю ночь.

Местные жители написали в соцсетях, что это не первый подобный поступок задержанного. До этого в магазине он разбил об голову другой девушки бутылку, другую ударил кулаком. По предварительным данным, все пострадавшие подали заявление. Нападавшего прозвали женоненавистником.