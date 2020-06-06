Жители курской Кукуевки воюют с заповедником за свои дома и просят о помощи Путина

Жители Кукуевки Курской области судятся с местным заповедником, не признающим законность их построек. Дома строились с разрешения местных властей, но теперь люди боятся остаться ни с чем и просят вмешаться Владимира Путина. О проблемах деревни «360» рассказал представитель инициативной группы жителей Владимир Кузнецов.

По словам Кузнецова, конфликт продолжается с января 2018 года, когда Центрально-черноземный биосферный заповедник имени В. В. Алехина поставил на кадастровый учет буферную зону вокруг своих границ и перестал согласовывать в ней жилое строительство.

«До этого люди строились и регистрировали свое жилье без проблем. Около 80 домовладений было поставлено на учет в Росреестре. В них прописаны люди. Не было претензий ни со стороны заповедника, ни со стороны администраций всех уровней, ни со стороны Росреестра», — заявил житель.

В 2009 году правительство Курской области включило эти земельные участки в программу «Доступное жилье». Их купили предприниматели, которые владеют землей и сегодня.

С проблемами столкнулись владельцы около 1800 участков, на которых построено примерно 550 домов.

Активист отметил, что местные власти поначалу обещали поддержку, «но в последнее время все чаще, особенно в судах, позиция администрации стала меняться на то, что жители должны были сами знать о наличии этой охранной зоны».

Администрация Курской области обещает разрешить создавшуюся проблему уже третий год. Жители волнуются, нервничают за вложенные материнские капиталы, кредиты, оформленные ипотеки. Владимир Кузнецов представитель инициативной группы жителей

Жители несколько раз обращались к президенту Владимиру Путину. В апреле один из активистов высадил на своем поле картошку в виде обращения: «В. В. Путин, помогите Кукуевке Курской области!».

Саму буферную зону вокруг заповедника расширили еще в 1988 году — с одного до трех километров от его границ. Тогда же курский облисполком ввел обязательное согласование любой хозяйственной деятельности на территории резервата, уточнили в администрации региона.

В заповеднике, в свою очередь, заявили, что охранная зона «затронула и большое количество населенных пунктов», возникших в XVI–XIX веках. В этих деревнях учреждение может согласовать ведение хозяйства. Однако в так называемой Новой Кукуевке, которой до 1988 года не существовало, постройки согласовывать отказались.