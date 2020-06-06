Жители Кукуевки оставили послание Путину. Помогла картошка
Обо всех нюансах этой истории «360» рассказал Денис Михайлов, председатель комитета Информации и печати Курской области.
«Этой истории порядка 10 лет», — отметил он.
Изначально эти земли относились к сельхозназначению. На правах собственности они принадлежали сельским жителям. В 2008 году в район пришли предприниматели, выкупили землю и перевели ее под индивидуальное жилищное строительство. Речь идет приблизительно о 400 гектарах.
Земли перевели в категорию земель населенных пунктов, началось строительство.
«Границы заповедника на тот момент еще не были определены. У нас было много нюансов по всей стране, не только в Курской области, когда на кадастровую карту только-только наносили, когда появилось право собственности на землю. Очень много было таких вопросов», — отметил Михайлов.
Когда спустя время в итоге была определена граница буферной зоны заповедника, 312 участков из 1938 попали в нее и оказались незаконными.
«Это так называемый поселок Кукуевка, часть поселка попала в эту буферную зону. На местном уровне решить этот вопрос практически невозможно, потому что речь идет вообще-то о границах заповедника», — заявил Михайлов.
Уже 10 лет идет этот процесс оспаривания. «Кстати, дома, по-моему, они там не имели права строить. То есть они землю купили, но зарегистрировать дома было нельзя, потому что были вопросы», — заметил собеседник «360».
Этим вопросом сейчас занимается губернатор Курской области Роман Старовойт. Окончательное решение зависит от Минприроды, которое вправе изменить границу зоны заповедника.
Представители Минприроды приезжали в район некоторое время назад, встречались с местными жителями. Но взяли время на раздумья. Ответа до сих пор нет.
Сейчас люди стали заложниками такой ситуации. Решение очень сложное. Но я надеюсь, что в итоге оно будет найденоДенис Михайлов,председатель комитета Информации и печати Курской области