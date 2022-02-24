Жители Донбасса осваиваются в Клину. После ужасов войны обычную заботу они называют раем

Беженцев из Донбасса окружили заботой в Московской области. Люди, размещенные в Клину, признались, что после жизни под обстрелами теперь чувствуют себя как в раю. Они рассказали «360», что в России их встретили с теплотой и обеспечили всем необходимым.

Ни шага без защиты

Елена Коровкина приехала из Донецка вместе с сыном и дочерью, а еще с псом Кубиком. В прошлом женщина работала замминистра труда ДНР. По ее словам, они очень любят свою республику, но сейчас, учитывая ситуацию в Донбассе, вся экономика там в упадке. Поэтому им хотелось бы остаться в России и получить здесь гражданство.

«Детки хотят, не скрою, учиться, конечно, в России», — призналась Елена Коровкина.

Станислав согласен с мамой. Он считает, что сейчас им будет лучше в России.

Елене Коровкиной с детьми в лагере выделили отдельную комнату. Особенно ее обрадовало, что у них собственный санузел. Им передали три коробки с одеждой. По словам Елены Коровкиной, ей пришлось даже немного прибраться в комнате, которая была завалена вещами.

«Вот моя дочка — модница, она набрала вещей, и вот здесь у нас целая гора вещей лежала на кровати. Она мерила, потому что целый гардероб понабирала. Я сейчас просто быстренько сложила, чтобы для камеры прилично комната выглядела», — сказала она.

Источник фото: «360»

Станислав подтвердил, что в лагере обо всех очень заботятся. Раздали бесплатные сим-карты, причем людям предложили еще и выбрать, от какого оператора им нужна связь.

«Детям привозят кучу питания. Ну, которое им необходимо. Даже колясочки привозят, горшки приносят. Ну и куча одежды. И игрушки им приносят, всякие настольные игры — все, что им необходимо», — рассказал сын Елены Коровкиной.

Если что-то нужно, стоит только оставить запись — и все будет на следующий день.

Абсолютно все. То есть такая защита… Только в раю такое может быть Елена Коровкина.

По словам Коровкиной, всю дорогу их кормили, сопровождали, консультировали. Помогали волонтеры, были ребята и из «Юнармии», и из «Молодежи Подмосковья».

«Мы с первого момента, как сели в автобус в Донецке, только чувствуем себя как на крыльях ангела. Потому что везде с нами носятся, шага, метра не дают пройти без защиты», — поделилась она.

Далеко от дома

Наталья Терехова и Людмила Ясыр приехали из Тельманова вместе с дочерьми. Сейчас они даже перестали следить за новостями с Украины. Сказали, что хотят вернуться к родным, которые остались в Донбассе.

«Мы уехали далеко от дома, мы ничего не знаем, что там происходит», — сказала Людмила Ясыр.

Источник фото: «360»

По их словам, условия размещения в Подмосковье отличные. Жаловаться не на что.

«Все что нужно. Обращаемся, помогают, конечно. За это спасибо, что не оставили нас», — сказала Людмила Ясыр.

Оксана Бурлака приехала из Донецкой области с двумя дочками.

Источник фото: «360»

По словам женщины, они хорошо устроились, в Подмосковье их все устраивает. Они собираются поехать в Орел, где их ждут родственники.

А 18-летняя Валентина приехала вместе братом и двумя детьми: полуторамесячным малышом и годовалой девочкой. Брату 17 лет, ему повезло не попасть под призыв. Их заселили в один номер, для грудничка есть отдельная кровать, памперсы и детское питание. Родители, бабушки и дедушки остались в Донбассе. У Валентины служат трое родственников — два дяди и тетя.

«Спасибо большое, что приютили. Помогают. Самое главное сейчас для деток, что мы не под обстрелами, дети все это не слышат, и мы не боимся», — сказала Валентина.

Добывали им уголь

Людей вкусно и сытно кормят, рассказала пожилая женщина, приехавшая из Енакиева, который находится рядом с печально известной Горловкой, которая постоянно подвергается обстрелам.

«И завтраки, и обеды, и ужины — все калорийное, вкусное. В общем, всем очень благодарны. Теплая вода. Условия созданы прекрасные», — сказала она.

Источник фото: «360»

В последнее время обстрелы участились, по ее словам. Но в 2014 году было еще страшнее, тогда целые дома превращались в руины.

«За что? За то, что наши шахтеры вот туда лезли, добывали им уголь? За то, что мы их кормили? За это? И конечно, когда началась в 2014 году свистопляска, мы, естественно, на колени не встали. Мы сказали, будем до последнего бороться», — рассказала она.

В Подмосковье с начала недели прибыли уже порядка 1300 человек из Донбасса, в том числе много детей. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева беженцев разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях в нескольких округах, обеспечили всем необходимым.