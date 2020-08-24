Лукашенко с автоматом и его сына в бронежилете превратили в мемы. Собрали самые забавные

Появление Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая с автоматами в руках стало поводом для пользователей показать свои творческие способности. Отсутствие рожка в оружии, экипировка подростка — все это стало темой мемов.

Пользователи негативно отреагировали на то, что глава Белоруссии на фоне протестов и попытки митингующих штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости — взял в руки оружие.

Видео, на котором Лукашенко вместе с сыном пролетают на вертолете над многотысячной акцией на проспекте Победителей, появилось в Сети 23 августа. Во время осмотра местности президент Белоруссии сказал, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». Пока Лукашенко смотрел в иллюминатор, его сын в каске и бронежилете спешно пытался застегнуть амуницию.

Пользователи шутили на тему того, что Лукашенко после выборов наглядно показал, что такое легитимность.

Малолетний сын Лукашенко почему-то присутствовал на совещании правительства. На мероприятии вообще было всего три человека — президент Белоруссии, его сын и секретарь.

Но больший интерес, конечно, вызвала именно история с вертолетом. На фоне комичной ситуации люди самостоятельно рисовали карикатуры.

Источник: Twitter

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, посмотрев на образ Лукашенко с автоматом, провел аналогию с фильмом «Такси 4».

После осмотра местности на вертолете президент вместе с сыном вышли из воздушного судна. Это действие напомнило пользователям о вернувшихся 90-х. Смотреть со звуком.

Не обошлось и без легендарного музыкального сопровождения «Song For Denise», из которого сделали мем не так давно.

Фейковые аккаунты Лукашенко и его сына Николая даже пообщались между собой по поводу эффектного выхода из вертолета с автоматом.

Про Николая Лукашенко появилось не меньше мемов, чем про его отца. У кого-то возникла идея добавить Николая в смешную нарезку детей.

Так как Николай Лукашенко школьного возраста, значит и от уроков его не освобождает и его статус. Теперь у парня получится отличное сочинение на тему «как я провел лето».

Протесты в Белоруссии — одна из главных тем новостей последних пары недель. Для многих даже финал Лиги чемпионов не стал событием дня.

Эффектно появиться на правительственном объекте — бесценно. Сделать то же самое в видеоигре GTA — пять звезд.

Много мемов появилось по поводу того, что, когда Лукашенко вышел из вертолета, в его автомате не было магазина.

«С автоматом без рожка сумасшедшая бошка», — пошутил пользователь. Другой юзер добавил, что президенту просто боятся доверить что-то, что может стрелять настоящими пулями.