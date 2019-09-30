Прощание с любимцем Франции. Жака Ширака проводили яблоками и слезами

В понедельник в церкви Сен-Сюльпис собрались около 900 человек, чтобы проститься с умершим бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Среди сотен людей более 80 — высокопоставленные гости, около 30 — президенты иностранных государств. Как лидеры стран отдавали последние почести, рассказывает «360».

Жак Ширак умер 26 сентября в своем доме в Париже в окружении родных. Ему было 86 лет. 30 сентября состоялось прощание с политиком, а понедельник объявили во Франции днем траура. Бывшего президента страны похоронили на кладбище Монпарнас, рядом с его старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

В память об экс-президенте звонарь ударил в самый большой колокол собора Парижской Богоматери. Это первый за полгода после пожара звон с колокольни.

Жена Ширака Бернадетт не смогла присутствовать на официальном прощании с мужем из-за плохого самочувствия. Ее тронула поддержка французов, которые несли к дому умершего президента цветы, свечи и яблоки — любимый фрукт покойного.

Первым, кто отдал почести Шираку, был действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

На церемонию прощания прибыли многие президенты: Владимир Путин, Владимир Зеленский, король Иордании Абдала II, герцог Люксембурга Анри, князь Монако Альбер, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, лидер Грузии Саломе Зурабишвили, президент Италии Серджо Маттарелла, глава ФРГ Фанк-Вальтер Штайнмайер и ряд других.

На церемонии также присутствовали Билл Клинтон, управлявший США в период президентства Ширака, бывший президент Франции Валери Жискар д`Эстен, Николя Саркози, Франсуа Олланд, экс-глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший руководитель Афганского государства Хамид Карзай и другие.

Источник фото: РИА «Новости»/Валерий Мельников/наследный принц Марокко Мулай Хассан

Для российского президента это была первая поездка на похороны иностранного лидера. Дело в том, что между Путиным и Шираком сложились не только государственные, но и личные отношения. Путин уважал умершего экс-президента, считал его интересным и взвешенным человеком.

В России Ширака сделали кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Причем он был первым человеком, который удостоился этой награды — не только за рубежом, но и в России.

Во время церемонии Макрон вместе с супругой лично приветствовали всех гостей. После панихиды Путин и Макрон кратко пообщались на выходе из церкви Сен-Сюльпис. Диалог продолжался около двух минут, после чего Путин пошел к своему автомобилю. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, контакт лидеров государств нельзя назвать беседой, а скорее, «обменом репликами».

Источник фото: сайт Кремля

Некоторым политикам не удалось приехать по разным причинам. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не полетел на церемонию по состоянию здоровья, а экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру запретили приезжать на мероприятие. Он запросил приглашение на церемонию через немецкое посольство в Париже, но протокольный отдел Елисейского дворца отказал ему в связи с тем, что в церкви, где проходило прощание, якобы не было мест. Почему «якобы»? Для участия в церемонии не требовалось официального приглашения, нужно было лишь проинформировать о желании приехать. В церкви одно место было зарезервировано для Шредера.

Семья Жака Ширака не захотела видеть на церемонии прощания лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«С большим огорчением мы узнали об отказе семьи Ширака уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте», — написала Ле Пен в Twitter.

Источник фото: сайт Кремля/гроб с телом Ширака вынесли из церкви

Французских граждан не пустили к церкви, но они смотрели прямую трансляцию на улице. Многие плакали, провожая Жака Ширака в последний путь.