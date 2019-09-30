Колокол Нотр-Дама прозвонит впервые после пожара в память о Жаке Шираке

13-тонный колокол носит имя Эммануэль, и до пожара в действие его приводил специальный механизм. Но после трагического происшествия власти решили вызвать для работы специалиста, который и займется раскачиванием колокола.

Понедельник, 30 сентября, объявили во Франции днем национального траура. Похоронная процессия с гробом Жака Ширака прибыла в церковь Сен-Сюльпис, где в полдень должна начаться поминальная служба.

Ожидается, что на церемонию прибудут 1,9 тысячи человек, в том числе родственники бывшего лидера страны, президент Франции Эммануэль Макрон, представители правительства.

Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком Подробнее

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Париж, чтобы попрощаться с бывшим французским лидером. Всего сегодня во Франции ожидают прибытия глав 80 государств.

Похороны Жака Ширака пройдут на кладбище Монпарнас, где уже находится могила его старшей дочери.

Бывший президент Франции скончался в возрасте 86 лет в минувший четверг, 26 сентября. Ширак занимал пост президента с 1995 по 2007 год. До этого он 18 лет был мэром Парижа. При этом последний срок на посту градоначальника он совмещал с должностью премьер-министра.