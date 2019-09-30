  • Колокол Нотр-Дама прозвонит впервые после пожара в память о Жаке Шираке

    30 сентября 2019, 13:06

    Анатолий Минкин

    В память о скончавшемся экс-президенте Франции Жаке Шираке специальный звонарь приведет в действие самый большой колокол собора Парижской Богоматери. Звон с колокольни прозвучит впервые за полгода с момента пожара. Ожидается, что это событие произойдет ровно в полдень, сообщил телеканал BFMTV.

    13-тонный колокол носит имя Эммануэль, и до пожара в действие его приводил специальный механизм. Но после трагического происшествия власти решили вызвать для работы специалиста, который и займется раскачиванием колокола.

    Понедельник, 30 сентября, объявили во Франции днем национального траура. Похоронная процессия с гробом Жака Ширака прибыла в церковь Сен-Сюльпис, где в полдень должна начаться поминальная служба.

    Ожидается, что на церемонию прибудут 1,9 тысячи человек, в том числе родственники бывшего лидера страны, президент Франции Эммануэль Макрон, представители правительства.

    Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком

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    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Париж, чтобы попрощаться с бывшим французским лидером. Всего сегодня во Франции ожидают прибытия глав 80 государств.

    Похороны Жака Ширака пройдут на кладбище Монпарнас, где уже находится могила его старшей дочери.

    Бывший президент Франции скончался в возрасте 86 лет в минувший четверг, 26 сентября. Ширак занимал пост президента с 1995 по 2007 год. До этого он 18 лет был мэром Парижа. При этом последний срок на посту градоначальника он совмещал с должностью премьер-министра.