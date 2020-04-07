Земная кора заметила коронавирус. Как снижение уровня шума повиляло на планету?

Пандемия коронавируса оказывает влияние не только на человечество, но и на земную кору. Шум в ней создается в том числе из-за движения машин, поездов и работы промышленных предприятий. Сейчас активность населения планеты значительно уменьшилась. Ученые зафиксировали снижение колебаний. Что это означает для нашей планеты — разбирался «360».

На днях Бельгийская королевская обсерватория зафиксировала снижение шума в Брюсселе на 30-50%. Такая же ситуация наблюдается в США, Великобритании, Новой Зеландии.

По словам директора института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, снижение шумов из-за ограничений деятельности человека — это совершенно естественная вещь.

«Человек воздействует на землю. Машина подпрыгнула на лежачем полицейском — это уже считается небольшим землетрясением. Когда движение транспорта во всем мире уменьшилось — искусственных шумов стало меньше», — рассказал Шабалин.

Он отметил, что влияние атмосферных шумов гораздо больше, чем от человеческой деятельности.

Атмосферные шумы, называемые, микросейсмы. В основном считалось, что это воздействие океанических волн, изменение атмосферного давления и редкие перемещения воздушных масс. Это порождает высокочастотные колебания земной коры Петр Шебалин

По его словам, ранее считалось, что только атмосферные шумы слышно на приборах. Теперь оказалось, что и человек вносит свою лепту.

«Никакие процессы это не затронуло. Это очень маленький эффект. Просто зафиксирован факт. Думали, что только природа, а оказывается что и человек тоже», — заключил ученый.

Шабалин добавил, что о каком-то существенном влиянии на планету говорить не стоит. Зато можно за счет этих шумов контролировать процесс соблюдения изоляции людей.

Источник фото: Исследовательский центр геофизической службы Российской академии наук

«Мои коллеги из Франции обнаружили, что ночью в центре Парижа повышается шум. Это говорит о том, что в этом округе идет ночная жизнь, и не все соблюдают карантин», — шутливо рассказал ученый.

Ранее ученые рассказали о пяти симптомах заражения коронавирусом. Это не только температура и кашель.

На текущий момент число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 1 331 032 человека, по данным института Хопкинса. 73 917 погибли.