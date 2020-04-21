Утром 21 апреля в Киеве был зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха в Европе. Разбираемся, в каких городах мира самый грязный воздух и как пандемия может изменить ситуацию.

Индекс качества воздуха (Аir Quаlitу Indех или АQI) — международная единица измерения чистоты, которая складывается из показателей концентрации вредных веществ и времени их распространения. Нормой считается, когда индекс показывает 50. В Киеве же во вторник с 6 до 7 утра показатели, по данным IQAir, достигали 153. В воскресенье вечером отметка повышалась до 164.

Впрочем, на данный момент ситуация в украинской столице нормализовалась, и днем индекс уже не превышал 20, что считается безопасным показателем. Мэр города Виталий Кличко связывает резкое загрязнение воздуха с лесными пожарами в Чернобыльской зоне.

Как видим на примере Киева, показатели меняются постоянно, поэтому сказать, в каких городах воздух самый грязный, довольно сложно. Это может зависеть от множества факторов — час пик, пожар, ветер с неблагоприятной стороны и так далее. Более того, в разных районах города может быть разное качество воздуха: в промышленных районах воздух, конечно, будет значительно грязнее, чем в парках.

Тем не менее, в некоторых городах проблема загрязнения воздуха носит хронический характер. И в некоторых случаях карантин может несколько улучшить ситуацию.

Джакарта, Индонезия

В последние годы столица Индонезии практически неизменно занимает высокие позиции в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Тому способствует целый ряд факторов: и угольные электростанции, и транспортная загруженность, и сжигание мусора на свалках. Специалисты из Чикагского университета даже вычислили, что из-за грязного воздуха продолжительность жизни рядового джакартца сокращается на 2-3 года. Чуть лучше ситуация в сезон дождей, который приходится на позднюю осень и раннюю зиму.

Сейчас Джакарта остается одним из городов с наиболее загрязненным воздухом в мире, однако после введения карантина ситуация неожиданно начала исправляться. Так как теперь по городу передвигается значительно меньше автомобилей, выброс вредных веществ в воздух изрядно сократился. Впрочем, местные эксперты пока настроены скептически: если не экологизировать производство, то воздух будет очищен лишь временно. А после пандемии властям, вероятно, будет не до этого — нужно будет в спешном порядке восстанавливать экономику.

Ханой, Вьетнам

Проблемы с воздухом постоянно возникают и в столице Вьетнама. Ханой регулярно окутывает густой смог. Вьетнамцы связывают это не только с промышленными предприятиями, которые находятся на окраине столицы, но и с тем, что вьетнамские фермеры до сих пор практикуют подсечно-огневое земледелие и каждый год выжигают целые поля. И этот дым идет на столицу.

Власти страны стараются предпринимать какие-то меры — ужесточают контроль над строительством, перевозкой и утилизацией отходов. Но пока ситуация кардинально не меняется — воздух в Ханое остается одним из самых грязных на планете.

Ухань, Китай

Загрязненный воздух — общая проблема практически для всех китайских городов. Дело в том, что в стране развита угольная промышленность, и экономический рост Китая во многом связан с увеличением темпа производства. А в таких условиях вопросы экологии отходят на второй план.

Поэтому в большинстве китайских городов можно заметить смог. Причем физически человек может и не ощущать дискомфорта в таких условиях, нет ярко выраженного запаха гари, но мелкая угольная пыль незаметно проникает в организм и наносит ему колоссальный вред. На данный момент из всех городов Китая самый загрязненный воздух в Ухане, а также в Шеньяне — крупном городе на северо-востоке страны, в Маньчжурии.

Но недавно благодаря снимкам NASA обнаружили, что за время изоляции в Ухане резко снизился уровень диоксида азота в воздухе. Этот газ часто концентрируется в крупных городах, поскольку основным его источником является транспорт, особенно на дешевом топливе. Больше двух месяцев движение в Ухане было перекрыто, и за это время воздух успел немного очиститься.

Чиангмай, Таиланд

Основная причина загрязненного воздуха в Таиланде — это лесные пожары, которые регулярно происходят в засушливое время года. Особенно это характерно для севера страны, в частности — города Чиангмай. Доходило даже до того, что туристам продавали баночки с загрязненным воздухом, чтобы привлечь международное внимание к проблеме и в знак протеста против бездействия властей.

Из-за этого местные жители часто жалуются на болезни легких, и в данном случае коронавирус серьезно ухудшил и без того непростое положение в стране: по заявлениям властей Таиланда, все силы сейчас брошены на тушение пожаров. В результате на мероприятия по борьбе с распространяющимся вирусом ресурсов уже не хватает.

Сараево, Босния и Герцеговина

Но проблемы с загрязнением воздуха актуальны не только для Азии. Зимой 2020 именно боснийский город неоднократно признавался столицей с самым токсичным воздухом в мире. Эксперты связывают это с географическим положением: Сараево находится в низине, в окружении гор и холмов, в результате чего туда редко проникает сильные ветры. Часто наблюдается полное безветрие, поэтому вредные вещества концентрируются в воздухе.

В этом году жителям Сараево власти города уже рекомендовали по возможности не выходить на улицу, а также носить маски и респираторы. И это было еще до распространения пандемии в стране.

В России же самым проблемным городом в плане загрязнения воздуха по-прежнему остается Красноярск. В феврале на «360» уже выходил материал о «черном небе» над городом.