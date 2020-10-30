Землетрясение принесло цунами и разрушения в Турцию и Грецию. Главное о новом ударе стихии

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Эгейском море. Толчки почувствовали жители запада Турции и Греции. Больше всего пострадала турецкая провинция Измир, где из-за удара стихли погибли люди и рухнули десятки жилых домов.

Турция

Первые сообщения о землетрясении в Турции появились днем 30 октября. Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) оценило магнитуду землетрясения в 6,6. Эпицентр пришелся на точку в Эгейском море, около города Сеферлихисар провинции Измир. Глубина очага составила 16,5 километра.

Землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе Турции, а также в Стамбуле. Очевидцы начали выкладывать в соцсети видео разрушений. На кадрах, снятых сразу после толчков, видна стена пыли, а со всех сторон слышны крики. Только подойдя максимально близко, автор ролика смог заснять рухнувшее строение.

Один из жителей Измира, Мехмет, рассказал «360», что сильный толчок был около 15:00. Тряска продолжалась некоторое время, а затем сошла на нет.

«Около минуты нас хорошенько потрясло, после этого все мы вышли на улицу. Я тоже на рабочем месте был. Минуту где-то или полторы потрясло и отпустило. Конечно, никто не смог продолжить работу — и всех отпустили по домам», — поделился Мехмет.

После землетрясения о первых зафиксированных разрушениях сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«На данный момент мы получили информацию о шести разрушенных зданиях в районе Борнова и Байраклы в Измире. Из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы никаких сведений о погибших не поступало», — написал он в Twitter.

Но затем СМИ стали передавать информацию о большем количестве пострадавших зданий. Вместе с тем губернатор провинции Измир Тунч Сойер в соцсети заявил о разрушении минимум 20 домов. От землетрясения пострадал и курортный город Кушадасы, расположенный в 100 километрах от Измира. Пока власти оценивали ущерб, в Сети стало появляться все больше кадров из города.

Этот молодой человек оказался в прямом эфире, когда его дом сильно затрясло. Видно, что геймер серьезно испугался. Он закричал, скинул наушники и бросился бежать на улицу.

Если в одних районах только трясло, то в других пришло и цунами. Дороги между домами превратились в реки, уносящие с собой все, что было на земле.

Автор этого видео заснял, как стоящие на якоре яхты с легкостью уносило в сторону открытого моря.

Наибольшие разрушения были в самом Измире. Многие дома оказались полностью или частично разрушены.

Большинству строений, к счастью, удалось уцелеть во время землетрясения.

Местные жители не стали дожидаться спасателей и начали сами разбирать завалы.

«Людей эвакуируют, но они в основном сами друг другу помогают. Некоторые предприниматели, которые имеют свои отели, сказали, что готовы разместить тех, кто потерял свое жилье. Вот так вот хотя бы помогают друг другу», — рассказал Мехмет.

Он добавил, что сейчас в городе все местные вышли на улицу, так как боятся возвращаться домой.

«По местным СМИ говорят, что около 45 зданий рухнули. Это в основном все старые здания. В целом в городе небольшой хаос: везде пробки, все пытаются куда-то поехать», — отметил мужчина.

Согласно информации AFAD, в результате землетрясения в провинции Измир погибли шесть человек. Один из погибших утонул, когда побережье накрыла большая волна. Различные травмы получили 202 человека.

«Не менее 70 человек спасено из-под завалов, спасатели продолжают вести работы. Просим всех граждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, дабы не создавать помехи для спасательных расчетов и прочих служб», — сообщил в эфире телеканала TRT губернатор провинции Явуз Селим Кешгер.

Греция

Второй страной, пострадавшей от землетрясения, стала Греция. Сильный удар разрушил церковь Панагии Богородицы.

Губернатор Самоса Алекос Лимперис заявил, что во время обрушения части стены пострадал мужчина. Кроме того, землетрясение разрушило одну из местных школ. Дети не пострадали, так как находились в момент тряски во дворе. Аэропорт острова закрыли на несколько часов для проведения проверки. Греческое общественное телевидение ERT уточнило, что всего в Греции пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения.

После толчков Самос накрыли большие волны. Многие улицы оказались затоплены. Вода начала уходить только спустя какое-то время.

На этих кадрах видно, что под водой оказалась вся прибрежная зона вместе с машинами и домами.

Сейсмическая лаборатория Афинского университета проверила все данные и пришла к выводу, что мощность землетрясения составила 6,9 балла. Более того, директор Геодинамического института Национальной обсерватории Афин Акис Целентис предупредил, что могут быть еще толчки магнитудой до 6,2 балла. В связи с этим местных жителей попросили не находиться рядом с поврежденными сооружениями.

После землетрясения министр иностранных дел Греции Никос Дендиас договорился о взаимопомощи с турецким коллегой.

«Глава МИД Греции [Никос] Дендиас позвонил нашему министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и выразил сочувствие в связи с произошедшим в Измире землетрясением. Оба министра договорились в случае необходимости о взаимной помощи и поддержке», — привело РИА «Новости» слова источника в турецком МИД.

В итоге Турция и Греция договорились оставаться в постоянном контакте. Также помощь уже предложили Израиль и Иран. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отправил послание турецкому коллеге, где выразил сожаления и заявил о готовности оказать любую помощь.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в городах и устранять все последствия землетрясения.