Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд. Деньги ему не дадут из-за шлейфа коррупции

Приблизительный объем расходов для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины составит от 600 до 800 миллиардов долларов. Сумму озвучил президент страны Владимир Зеленский. Деньги от стран Европы украинские власти получат вряд ли. Коррупция, которую Зеленский пообещал искоренить во время предвыборной кампании, никуда не исчезла. Зато сменились лица, чье богатство за счет вливаний Запада только растет.

Предварительная оценка

Заявление с оценкой средств, необходимых для восстановления Украины, Владимир Зеленский сделал во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF). Видео с трансляцией опубликовал украинский «Пятый канал».

По словам Зеленского, 600-800 миллиардов долларов — это предварительная сумма, так как боевые действия еще продолжаются. Он подчеркнул, что средства необходимы на восстановление жилья, образовательных заведений, портов и транспорта.

«[Сумма в] 600-800 миллиардов — это то, о чем говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов, с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности и финансирование со стороны Евросоюза станут наглядным доказательством поддержки Украины.

Международная конференция по восстановлению экономики Украины в Лугано, о которой упомянул Зеленский, прошла в начале июля. На ней украинская делегация представила разработанный план восстановления страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил передать замороженные в банках Европы российские активы. По его словам, это станет платой за проведение специальной военной операции. Но европейские страны на такой шаг не пошли.

Единственным успехом украинской делегации в Лугано стала договоренность о предоставлении кредит на 1,9 миллиарда долларов. Средства целевые и предназначены для развития аграрного сектора и цифровых услуг, подготовки к отопительному сезону и поддержки баланса бюджета.

Деньги для офшоров

Крупной суммы Зеленскому никто не даст. В мире нет настолько сумасшедших людей, которые при действующей на Украине коррупции готовы передать властям 800 миллиардов долларов. Это все равно, что выкинуть деньги в пропасть, заявил в беседе с «360» политолог Армен Гаспарян.

Даже если бы ситуация в мире складывалась иначе — не было экономического и энергетического кризисов, — то и в этом случае рассчитывать на получение денег на восстановление Украине не стоит.

Я сомневаюсь, что кто-то готов выделить такую сумму. Особенно учитывая то, с какой скоростью деньги из украинского бюджета оказываются в офшорах. Проследить их дальнейшую судьбу потом уже никто не может Армен Гаспарян политолог.

Политолог отметил, что Украина зря рассчитывает на помощь Евросоюза или других стран Запада. Там уже сильно устали от жалоб Киева и потеряли к стране всяческий интерес.

«Украина как государство сегодня никому не нужна. О ней сейчас можно сказать словами Черчилля об Индии: „Это не государство. Это территория“. Место, где ведутся боевые действия. Поэтому никто не будет вкладывать в поля и болота 800 миллиардов долларов», — пояснил он свою мысль.

Уже сейчас, по словам Гаспаряна, страны Запада существенно сократили финансирование Украины, несмотря на данные ранее обещания. Именно с этим связаны возмущения Зеленского, который продолжает напоминать о суммах, на которые рассчитывал.

«Всю киевскую верхушку эта ситуация сильно раздражает, потому что они все делают за деньги. Там нет идеологии и ничего другого. Эта история только про финансы», — отметил политолог.

Зеленский, обратил внимание Гаспарян, специально указал на неокончательный размер суммы. Она может дойти и до трех триллионов. Именно столько США потратили на военные действия в Афганистане, откуда в итоге ушли.

«Украинский селянин не может стоить дешевле, чем ближневосточная страна», — подытожил эксперт.