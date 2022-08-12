Медведев предрек Зеленскому вторые роли в комедиях или трибунал

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. Таким мнением в интервью журналисту Надане Фридрихсон поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова процитировали в Telegram-канале «Фридрих».

Фридрихсон уточнила, что ответы на ее вопросы она получила от Медведева в письменном виде. Представители зампреда СБ России подтвердили верность публикации Фридрихсон. Она спросила у Медведева, каким он видит итог для Зеленского.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — заявил зампред Совбеза России.

Также журналистка спросила его, не страшно ли было приехать в Луганск. Медведев заявил, что он приехал в регион для защиты ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий. По его словам, поездка не стала для него страшным событием, а бояться нужно другим.

О своем визите в ЛНР Медведев рассказал вчера, 11 августа. Он сообщил, что провел встречу с главой республики Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Слова Медведева процитировали «Известия».