Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «360» рассказал об истинных причинах переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Американский лидер заверил Зеленского о намерении «решительно ответить» в случае вторжения России на Украину. По мнению Маркова, большой иллюзией будет думать, что Байден на самом деле хочет выполнения Киевом Минских соглашений.

«Зеленский заинтересован в выполнении Минских соглашений. Если они будут исполнены, то он войдет в историю страны как президент, принесший мир Украине. Миллионы людей смогут спокойно передвигаться через границу, которая фактически сейчас — линия фронта, увидеть родственников и друзей», — сказал политолог, объяснив истинные мотивы Зеленского.

Он считает, что в случае выполнения договоренностей Зеленский приобретет большую лояльность со стороны избирателей и с триумфом выиграет очередные выборы. Марков уверен, что коалиция США, Великобритании и Канады не позволит Киеву выполнять Минские соглашения. По его мнению, Байден сказал Зеленскому, чтобы на словах тот поддерживал их выполнение, но фактически не исполнял.

Если бы президент Украины смог снять запрет американцев, то через неделю бы поехал в Донбасс, встретился бы с лидерами ЛНР и ДНР Сергей Марков политолог.

Он считает, что цель соглашений — превратить Донбасс в подобие Приднестровья, чтобы он отчасти был интегрирован в Украину, но отчасти и независим.

При этом политолог заметил, что истинные детали переговоров угадать невозможно. Он привел в пример слова президента России Владимира Путина.

«Путин же сказал, что мы больше не можем верить западным партнерам, потому что они постоянно лгут. Киевскому режиму вообще верить невозможно, так как для них ложь и преступления — норма жизни. Мы можем верить только делам, только по делам мы узнаем, что они имеют в виду под выполнением Минских соглашений», — сказал Марков.

Власть и реформы

Марков дал оценку словам Зеленского о возможных реформах на Украине. По его мнению, не стоит вопрос об энергетической проблеме, поскольку она носит временный характер. Весь вопрос реформ — вопрос власти в стране. По мнению политолога, в настоящее время она поделена между спецслужбами Великобритании, США и Канады, а также властями Украины в лице Зеленского и правительства, которые согласились за деньги служить режиму.

Третьей стороной управления Марков назвал олигархов.

Зеленский хотел уменьшить власть олигархов, забрать ее себе. Байден же хочет другого, чтобы экономическая власть уменьшилась и собственность была передана иностранным кампаниям Сергей Марков.

По его мнению, Зеленский не заинтересован в этом, поскольку он будет вынужден сотрудничать не со своими олигархами, а с чужими.

«Что ему хорошего, если канадские, британские и американские компании будут диктовать, кого назначить? У них разный подход, все украинские президенты понимали, что это вопрос политической гибели», — заключил Марков.