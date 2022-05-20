Завоевали господство в воздухе. Истребители пятого поколения России экономят деньги и берегут солдат

В СМИ появилась информация об использовании Россией на Украине истребителя пятого поколения Су-57. Это новейшая техника — аналог американского F-35, который в США называют лучшим. Она позволяет сохранить жизни личного состава, а также деньги налогоплательщиков. Самолет уже зарекомендовал себя в Сирии и вероятно, что будет незаменим в спецоперации.

Истребители пятого поколения на Украине

В спецоперации на Украине воздушно-космические силы России используют новейшие истребители Су-57. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом объективных данных и официальных заявлений об участии этой техники в спецоперации нет.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — заявил собеседник ТАСС.

Источник фото: РИА «Новости»

Уникальность Су-57

Су-57 начали разрабатывать в 2000-х в ОКБ «Сухого». Самолет разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Большая часть информации о новом варианте является секретной. Известны лишь приблизительные характеристики самолета.

Су-57 — это уникальный, истребительный, многофункциональный. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Это новое поколение истребителей. Су-57 — конкурент F-35. <…> Если американцы говорят, что F-35 — самый лучший истребитель, так наш Су-57 не уступает. <…> Говорят, что он немножко шумный, но это — относительное мнение», — пояснил Кошкин.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще летом прошлого года китайский ресурс Sina опубликовал материал, где заявил, что российский Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей. Самолет назвали серьезной угрозой для американцев.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, Су-57 — самолет «завоевания господства в воздухе».

«Он обладает развернутыми сенсорами по всему периметру самолета. Это не так, как в авиации четвертого поколения, когда самолет имеет в носовой части фазированную антенную решетку и по сути видит только перед собой. Су-57 имеет всеракурсный обзор, то есть видит все происходящее вокруг. У него создается некая цифровая объемная карта местности», — подчеркнул Орлов.

Он отметил, что за счет этого истребитель может не только обнаруживать и картографировать поверхность в цифровом режиме, но и находить любые атаки в свой адрес. Электроника позволяет просчитывать их и реагировать необходимым образом. Так сохраняется и жизнь пилота, и дорогостоящая техника.

«Нужно понимать, что самолеты пятого поколения — достаточно дорогое изделие. Естественно, новые технологии позволяют сохранять его на более долгий период, экономя средства налогоплательщиков, так как война нового поколения должна быть, в том числе, экономной», — пояснил Орлов.

Источник фото: РИА «Новости»

После наблюдения за ходом испытаний президент РФ Владимир Путин заявил, что на первом этапе создания Су-57 потратили 30 миллиардов рублей. Еще столько же требовалось для завершения проекта. При этом, по словам главы государства, самолет в итоге будет стоить в 2,5—3 раза дешевле зарубежных аналогов.

Использовать в боях — хорошая идея

Кошкин напомнил, что впервые в военных условиях этот истребитель применили в Сирии, где он прекрасно себя проявил. При этом первый Су-57 пятого поколения передали на вооружение в ноябре 2020 года. Что же касается его использования в небе Украины, Кошкин положительно отнесся к такой идее.

«Приветствую на 100%, потому что сегодня там должны применять самые лучшие технологии. С одной стороны, надо опробовать технику, с другой — показать силу, мощь, красоту. Смысл применения этих самолетов — это, конечно же, работа на будущее», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, это поможет понять, что стоит модернизировать в истребителях пятого поколения. Орлов также отметил, что современное оружие вполне может и должно использоваться в боевых целях, и что в Сирии истребитель показал себя с очень хорошей стороны.

«Мы — современное государство, и применяем весь спектр вооружения, который имеем. Российскую армию многие критикуют за то, что у нас современное оружие только на параде Победы показывают. Чем больше современного оружия будет применяться нашими вооруженными силами, тем, соответственно, меньше придется задействовать личного состава», — заключил Орлов.