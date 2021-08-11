Китай признал Су-57 серьезной угрозой для США

Российский Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей. Самолет стал серьезной угрозой для американцев, которые начали использовать его внешний вид для имитации «условного противника», написал китайский ресурс Sina.

Американские военные ранее «замаскировали» под Су-57 один из самолетов эскадрильи VFC-12 ВМС США, который получил окраску, полностью совпадающую с российским истребителем пятого поколения. США прежде еще не уделяли боевому самолету другой страны такого внимания.

Военные США испытывают серьезные опасения относительно возможностей Су-57, отметил автор статьи. Он также назвал среди основных преимуществ истребителя его оснащение и экономичность.

Су-57 может составить серьезную конкуренцию на мировом рынке. О намерении закупить российские истребители заявлял в том числе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, интерес также проявляли Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Россия между тем продолжает получать новые заказы на истребители Су-35. Ранее в Китай уже было поставлено 24 таких самолета.